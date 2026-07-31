İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Eda Ece, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye giriş ve çıkışı sırasında üzgün olduğu gözlenen oyuncunun gözlerinin dolu olması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Oyuncu Eda Ece ve oyuncu Kerem Bürsin, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa ifade veren iki oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.

Ahbap soruşturmasında Eda Ece ifade verdi: Üzgün hali dikkat çekti

"HERHANGİ BİR BAĞLANTIM YOK"

Ahbap soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Eda Ece, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncu, Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Ahbap soruşturmasında Eda Ece ifade verdi: Üzgün hali dikkat çekti

"HİÇ BAĞIŞ YAPMADIM"

Eda Ece, yaptığı açıklamada, "İfademi verdim, içeride bildiğim her şeyi anlattım. İnanın ben kimseyi tanımıyorum ve Ahbap Derneği'ne hiç bağış yapmadım. Söyleyeceklerimi savcılıkta ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Ahbap soruşturmasında Eda Ece ifade verdi: Üzgün hali dikkat çekti

Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Ahbap soruşturmasında Eda Ece ifade verdi: Üzgün hali dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma dosyasında elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda şüpheliler hakkında 4 ana başlık altında soruşturma işlemi yürütüldü.

Şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturma, Ahbap Derneğinin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında yürütülmüştü.

Soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirlenmişti.

Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından da 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği tespit edilmiş, bununla ilgili Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

"Dernek çeklerine ilişkin işlemler" kısmında da Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri soruşturma kapsamında incelenmiş, bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatılmıştı.

Soruşturmanın "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığında ise Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında işlem yapılmış ve Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ile Deniz Şimşek hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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