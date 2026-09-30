Trabzonspor'da sakatlık: Kısmi yırtık tespit edildi
Bordo-mavili takımın 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.
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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında ağrı hisseden Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.
20 yaşındaki file bekçisinin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
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