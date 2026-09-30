Trabzonspor'da sakatlık: Kısmi yırtık tespit edildi

Bordo-mavili takımın 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Onuralp Çevikkan

Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında ağrı hisseden Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.

20 yaşındaki file bekçisinin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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