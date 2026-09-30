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Spor

Trabzonspor'da sakatlık: Kısmi yırtık tespit edildi

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Trabzonspor'da sakatlık: Kısmi yırtık tespit edildi
Başlık ResmiTrabzonsporda sakatlık: Kısmi yırtık tespit edildi

Bordo-mavili takımın 20 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

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Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Onuralp Çevikkan
Başlık ResmiOnuralp Çevikkan

Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında ağrı hisseden Onuralp Çevikkan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk ön kas grubu ve tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.

20 yaşındaki file bekçisinin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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