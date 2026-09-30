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Türkiye ve Azerbaycan savunma sanayiinde güçlerini birleştirdi! Bakü’de imzalar atıldı

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Türkiye ve Azerbaycan savunma sanayiinde güçlerini birleştirdi! Bakü’de imzalar atıldı
Başlık ResmiTürkiye ve Azerbaycan’dan savunma sanayisinde ortak adım! İmzalar Baküde atıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026) kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayii alanında 500 milyon doları aşan yeni anlaşmalara imza atıldı. HÜRKUŞ, radar, akıllı mühimmat ve kıyı savunma sistemi gibi farklı alanları kapsayan anlaşmalarla iki ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Bakü’de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı’nda (ADEX 2026), Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayii iş birliğinde yeni anlaşmalara imza atıldı. Fuarda iki ülke arasında toplam değeri 500 milyon doları aşan tedarik anlaşmaları imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projelere dönüştüğünü belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan’dan savunma sanayisinde ortak adım! İmzalar Baküde atıldı
Başlık ResmiTürkiye ve Azerbaycan’dan savunma sanayisinde ortak adım! İmzalar Baküde atıldı

Görgün paylaşımında, “Doğal afetlerde, savaşlarda, her ihtiyaçta birbirinin yanında olan iki ülke, bugün bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayinde iş birliği yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, bu güven ve birliktelik somut projelere dönüşmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmalar kapsamında TUSAŞ ile HÜRKUŞ tedarik sözleşmesi, ASELSAN ile ALP-100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı. BAYKAR ile Mızrak akıllı dolanan mühimmat ve Antidot tedarik sözleşmeleri yapılırken, ROKETSAN ile de Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesine imza atıldı.

Görgün, toplam değeri 500 milyon doları aşan anlaşmaların iki ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Mühendislerimizin geliştirdiği ve iki ülkenin savunma kapasitesini güçlendirecek” projelerin Türkiye-Azerbaycan savunma sanayii iş birliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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