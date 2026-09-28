Trabzonspor duyurdu: Ruslan Malinovskyi, Belçika'da ameliyat edildi

Trabzonspor'un Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi, kemik ödemi ve mekanik şikayetler sebebiyle Belçika'da sol dizinden operasyon geçirdi.

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Trabzonspor'da 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi, sol dizinde meydana gelen kemik ödemi ve mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildi.

Ruslan Malinovskyi, Trabzonspor'da 4 maçta 223 dakika süre aldı.

"REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, "Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da doktor Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" açıklamasında bulundu.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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