Sürücüler yolda mahsur kaldı! Sakarya'da sağanak yağmur sele dönüştü

Kaydet a- | +A

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış, bazı bölgelerde sele dönüşerek hayatı durma noktasına getirdi. Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen su baskınları ve dere taşkınları nedeniyle sular altında kalan bir yol tamamen trafiğe kapanırken, yolda mahsur kalan bir sürücünün o anları cep telefonuyla kaydetmesi yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi. İlçe genelinde olumsuz hava şartları devam ederken, ekiplerin bölgedeki müdahale ve tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kaynarca Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKaynarca

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala