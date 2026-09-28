ABD Başkanı Donald Trump, akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından dizel ihracatına yasak getirilmesini gündemine aldı. Trump, yasakla ilgili soruya, "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz" cevabını verirken açıklamanın ardından dizel vadeli işlemleri ile ABD'nin önde gelen rafineri şirketlerinin hisselerinde hareketlilik yaşandı.

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ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki sert yükseliş Beyaz Saray'ı yeni önlemler üzerinde çalışmaya iterken, Başkan Donald Trump'tan küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren bir çıkış geldi.

Dizel ihracatının yasaklanması seçeneğinin masada olduğunu açıklayan Trump, "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz" dedi.

Trump'tan dünyayı etkileyecek dizel kararı! "Çok ciddi düşünüyoruz"

TRUMP DİZEL İHRACATINI YASAKLAMAYA HAZIRLANIYOR MU?

Trump'a pazar günü Fox News muhabiri tarafından ABD'nin dizel ihracatına yasak getirip getirmeyeceği soruldu.

ABD Başkanı muhtemel düzenlemeye ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Şöyle söyleyeyim, bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz."

Trump'ın demeçlerinin ardından Valero Energy, Marathon Petroleum ve Phillips 66 hisseleri gece işlemlerinde yükselişe geçerken New York Limanı ultra düşük kükürtlü dizel vadeli işlemlerinde de yukarı yönlü hareket görüldü.

Trump'tan dünyayı etkileyecek dizel kararı! "Çok ciddi düşünüyoruz"

ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARI FIRLADI

Hürmüz Boğazı'nda devam eden enerji arzı kesintileri ABD'deki akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

AAA Fuel verilerine göre ABD'de ulusal ortalama benzin fiyatı 27 Eylül itibarıyla galon başına 4,4798 dolara çıktı. Yılın başında aynı rakam 2,81-2,87 dolar seviyesindeydi.

Trump ise fiyat artışlarının temel nedeninin İran ile devam eden savaş olmadığını savundu.

TRUMP ROTAYI RUSYA VE UKRAYNA'YA ÇEVİRDİ

ABD Başkanı, Rusya'daki rafinerilere yönelik Ukrayna saldırılarının küresel dizel piyasası üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:

"Büyük sorun Rusya'daki rafinerilerin havaya uçurulması. Bu aslında bir Orta Doğu sorunu değil. Daha çok Ukrayna ile Rusya'nın kapışmasından kaynaklanan bir Rusya sorunu. Ukrayna, Rusya'daki dizel rafinerilerini vuruyor."

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bu konuyu görüştüğünü de açıklayarak "Zelenskiy'e rafineriler konusunda biraz sakin olmasını söyledim" dedi.

"İRAN SAVAŞINI ÇOK YAKINDA KAZANACAĞIZ"

İran ile savaşa ilişkin de konuşan Trump, çatışmaların sona ermesinin enerji fiyatlarında hızlı bir gerilemeye yol açacağını öne sürdü:

"Sanırım bu savaşı çok yakında kazanacağız. Kazanır kazanmaz petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerine kadar hızla düşecek. Buradaki asıl kilit nokta, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacak olmasıdır."

TRUMP YÖNETİMİNDE DİZEL YASAĞI ÇATLAĞI

Ancak dizel ihracatının tamamen yasaklanması fikri Trump yönetimi ve enerji sektöründe tartışmalara yol açtı.

Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, rafineri yöneticileri ve yönetim yetkilileri yasağın ters etki oluşturabileceği görüşünde.

İddialara göre Enerji Bakanı Chris Wright, Hazine Bakanı Scott Bessent ve İçişleri Bakanı Doug Burgum'un da tam kapsamlı ihracat yasağına karşı çıktı.

"TERS TEPEN BİR HAMLE OLABİLİR"

Capital Economics Baş İklim ve Emtia Ekonomisti David Oxley, ABD'nin ihracatı kesmesinin zaten sıkışık durumda bulunan küresel dizel piyasasında fiyatları daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulundu:

"ABD'de ihracatın durmasıyla oluşabilecek dizel fazlası, rafinerileri üretimi kısmaya yöneltebilir ve bu durum birkaç hafta içerisinde Amerikan piyasasında da yakıt arzını azaltabilir."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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