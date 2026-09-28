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Ekonomi

Palamut sezonun en dip fiyatını gördü

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Palamut sezonun en dip fiyatını gördü
Başlık ResmiPalamut sezonun en dip fiyatını gördü

Balık sezonunun başlamasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Sezona 150-200 liradan başlayan palamut, 50 liraya kadar düştü.

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1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkmasının ardından, tezgahlarda şenlik başladı. Bu yıl özellikle palamuttu büyük bir bolluk yaşanıyor.

Palamut sezonun en dip fiyatını gördü
Başlık ResmiPalamut sezonun en dip fiyatını gördü

PALAMUT 50 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Sezona 150-200 liradan başlayan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Sinop'ta palamut 50 liraya kadar geriledi.

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GÜNCEL BALIK FİYATLARI

Palamudun yanı sıra tezgâhlarda kefal ve çipura 100’er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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