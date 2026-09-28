Palamut sezonun en dip fiyatını gördü
Balık sezonunun başlamasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Sezona 150-200 liradan başlayan palamut, 50 liraya kadar düştü.
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1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkmasının ardından, tezgahlarda şenlik başladı. Bu yıl özellikle palamuttu büyük bir bolluk yaşanıyor.
PALAMUT 50 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ
Sezona 150-200 liradan başlayan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Sinop'ta palamut 50 liraya kadar geriledi.
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GÜNCEL BALIK FİYATLARI
Palamudun yanı sıra tezgâhlarda kefal ve çipura 100’er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.
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