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Trafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi

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Bursa’da bir sürücünün aracının önünü kesip hakaretlerde bulunan Tarık Ş. ve Hidayet Ş.’ye kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda Tarık Ş.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, aracı da trafikten men edildi. Tarık Ş.’nin aracın önünü kestiği anlar ise kameraya yansıdı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında hareketli anlar yaşandı. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Tarık Ş. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen İbrahim B. yönetimindeki otomobilin önünü kesti.

Trafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi
Başlık ResmiTrafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi
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ARAÇTAN İNİP HAKARET ETTİ

Aracından inen sürücü Tarık Ş. ile araçta bulunan yolcu Hidayet Ş., İbrahim B.’nin otomobiline yaklaşarak hakarette bulundu. Araçtan inmeyen İbrahim B. ise yoluna devam ederek durumu Bölge Trafik Büro Amirliği ve Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Trafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi
Başlık ResmiTrafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi

360 BİN TL CEZAİ KESİLDİ

İhbar üzerine ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından sürücü Tarık Ş. ve yolcu Hidayet Ş.'ye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" kapsamında kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan sürücü Tarık Ş.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Trafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi
Başlık ResmiTrafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi

O ANLAR KAMERADA

Tarık Ş.’nin aracından indiği ve yaşanan gerilim anları İbrahim B.'nin otomobilindeki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi
Başlık ResmiTrafikte magandalığa geçit yok! Önünü kesip hakaret ettiler, 360 bin lira ceza kesildi
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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