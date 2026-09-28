Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonrası eğitim öğretime ara verilip verilmediği gündemde. 29 Eylül yarın okullar tatil mi sorusuna cevap aranırken Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'nin hayatını kaybettiği olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Osmaniye Valiliği tarafından açıklamalar yapıldı.

Kaydet
|

29 Eylül yarın okullar tatil mi sorusu velilerin ve öğrencilerin gündemine geldi. Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması kamuoyunca yakından takip edilirken gözler tatil kararına çevrildi. İşte detaylar...

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!
Başlık Resmi29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

29 EYLÜL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye'de 29 Eylül 2026 Salı günü için açıklanan tatil kararı, Farabi Anadolu Lisesi ile sınırlı tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının meydana geldiği okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 28 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde ara verildiği bildirildi.

Mevcut açıklamalarda Osmaniye il genelindeki tüm okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar alınmazken, Türkiye genelinde de okullar tatil ilan edilmedi.

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!
Başlık Resmi29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

OSMANİYE OKUL SALDIRISI SON DAKİKA

Osmaniye okul saldırısı olayı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!
Başlık Resmi29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

Saldırıda ağır yaralanan Bilgili, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki öğretmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi;

''28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu, "şizofreni" tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisi alınmıştır. Saldırı, bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleşmiştir. Olayın akabinde güvenlik personeli, olaya derhâl müdahale ederek saldırganı etkisiz hâle getirmiş olup şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile iki genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket etmiştir. Ayrıca iki Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet; yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

İLGİLİ HABERLER
Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye
GÜNDEM
Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti! Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı
Van
GÜNDEM
Van'da silahlı öğrenci alarmı! Pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
TÜRK MOTORUNA TALİP OLDULAR
Güney Kore, Türkiye'nin kapısını çaldı!
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı
Szoboszlai'den G.Saray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı
Kaydet
Otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktı! Yağmurlu yolda spin atan kamyonet kamerada
Otobüsü solladıktan sonra kontrolden çıktı! Yağmurlu yolda spin atan kamyonet kamerada
Kaydet
Trump'tan dünyayı etkileyecek dizel kararı!
Trump'tan dünyayı etkileyecek dizel kararı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.