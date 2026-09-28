Osmaniye'nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonrası eğitim öğretime ara verilip verilmediği gündemde. 29 Eylül yarın okullar tatil mi sorusuna cevap aranırken Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'nin hayatını kaybettiği olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve Osmaniye Valiliği tarafından açıklamalar yapıldı.

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29 Eylül yarın okullar tatil mi sorusu velilerin ve öğrencilerin gündemine geldi. Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması kamuoyunca yakından takip edilirken gözler tatil kararına çevrildi. İşte detaylar...

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

29 EYLÜL YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Osmaniye'de 29 Eylül 2026 Salı günü için açıklanan tatil kararı, Farabi Anadolu Lisesi ile sınırlı tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının meydana geldiği okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 28 ve 29 Eylül 2026 tarihlerinde ara verildiği bildirildi.

Mevcut açıklamalarda Osmaniye il genelindeki tüm okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar alınmazken, Türkiye genelinde de okullar tatil ilan edilmedi.

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

OSMANİYE OKUL SALDIRISI SON DAKİKA

Osmaniye okul saldırısı olayı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye Merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okulda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.

29 Eylül yarın okullar tatil mi? Osmaniye okul saldırısı son dakika açıklaması!

Saldırıda ağır yaralanan Bilgili, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki öğretmen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi;

''28 Eylül 2026 Pazartesi günü Osmaniye ili Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Yaşanan elim hadise, eğitim camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden üzmüştür. Menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu, "şizofreni" tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisi alınmıştır. Saldırı, bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleşmiştir. Olayın akabinde güvenlik personeli, olaya derhâl müdahale ederek saldırganı etkisiz hâle getirmiş olup şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile iki genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye'ye hareket etmiştir. Ayrıca iki Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenimize Allah'tan rahmet; yakınları, maarif ailemiz ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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