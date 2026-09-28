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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, liderlerin, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti."

KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİ BAŞBAKANI WÜST'Ü KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinin Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

HENDRIK WÜST KİMDİR?

19 Temmuz 1975'te Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Rhede kentinde dünyaya gelen Hendrik Wüst, hukuk eğitimi aldı. Münster Üniversitesi'nde hukuk okuyan Wüst, 2003 yılında ikinci devlet hukuk sınavını tamamladı ve avukatlık yapma yetkisi kazandı. Siyasete oldukça genç yaşta giren Wüst, 1994-2009 yılları arasında Rhede Belediye Meclisi'nde görev yaptı. 2000-2006 döneminde CDU'nun gençlik yapılanması Junge Union'ın Kuzey Ren-Vestfalya teşkilatına başkanlık etti. 2005 yılında ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu'na seçildi.

Wüst'ün CDU içindeki yükselişi sonraki yıllarda devam etti. 2006-2010 yıllarında CDU Kuzey Ren-Vestfalya Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 2017'de dönemin Başbakanı Armin Laschet'in kabinesinde Kuzey Ren-Vestfalya Ulaştırma Bakanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

2021'DEN BU YANA KUZEY REN-VESTFALYA'YI YÖNETİYOR

Armin Laschet'in 2021 yılında görevden ayrılmasının ardından Wüst, 23 Ekim 2021'de CDU Kuzey Ren-Vestfalya Başkanı seçildi. Dört gün sonra, 27 Ekim'de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanlığı görevini devraldı. 2022 eyalet seçimlerinin ardından CDU ile Yeşiller arasında koalisyon kuruldu ve Wüst başbakanlık görevini sürdürdü. Böylece Almanya'nın siyasi ve ekonomik açıdan en önemli eyaletlerinden birinde CDU-Yeşiller hükümetinin başına geçti. Parti içerisindeki konumunu da güçlendiren Wüst, Ağustos 2025'te yapılan CDU Kuzey Ren-Vestfalya kongresinde yüzde 98 oyla yeniden eyalet teşkilatı başkanlığına seçildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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