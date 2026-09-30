“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında T24 internet haber sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı verildi. T24’ün son bir yılda yayımladığı ve “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu değerlendirilen 118 içerik karara gerekçe gösterildi.

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“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. T24 internet haber sitesi ile sosyal medya hesaplarına İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

T24’E ERİŞİM ENGELİ KARARI

Aktarılan bilgilere göre karar kapsamında T24’ün son bir yıl içerisinde yayımladığı toplam 118 içerik incelemeye konu edildi.

Söz konusu içeriklerin “LGBT propagandası” niteliği taşıdığı değerlendirilirken, hakimlik tarafından yalnızca bu içeriklere değil, T24 internet haber sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verildiği bildirildi.

“Ailem Güvende” soruşturmasında T24’e erişim engeli

SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA ERİŞİM ENGELİ KARARI VERİLMİŞTİ

“Ailem Güvende” soruşturması kapsamında daha önce de LGBT dernekleri, çeşitli hak örgütleri, gazeteciler ve medya kuruluşlarının internet sitesi veya sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararları verilmişti.

Önceki süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında yüzlerce sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Son kararla birlikte soruşturmanın dijital yayınlara yönelik ayağında T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları da erişim engeli kapsamına alınmış oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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