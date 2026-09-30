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Dünya

Görenleri şaşkına çevirdi! Kılıç kuşanan robotlar el-Arda dansı yaptı

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin Ulusal Günü resepsiyonunda sahneye bu kez insansı robotlar çıktı. Geleneksel Suudi kıyafetleri giydirilen Çin yapımı robotlar, ellerine kılıç alarak ülkenin geleneksel "el-Arda" dansını sergiledi.

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Çin'in Riyad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Ulusal Gün resepsiyonu sıra dışı bir gösteriye sahne oldu.

Riyad'daki Diplomatik Bölge'de bulunan Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Çin yapımı insansı robotlar, Suudi Arabistan'ın geleneksel kılıç dansı "el-Arda"yı yaptı.

Görenleri şaşkına çevirdi! Kılıç kuşanan robotlar el-Arda dansı yaptı
Başlık ResmiGörenleri şaşkına çevirdi! Kılıç kuşanan robotlar el-Arda dansı yaptı

KILIÇLARI ELLERİNE ALIP DANS ETTİLER

Geleneksel Suudi kıyafetleri giydirilen robotlar, el-Arda ezgileri eşliğinde senkronize şekilde hareket etti.

Ellerinde kılıç ve sopalar taşıyan insansı robotlar, dansın geleneksel hareketlerini taklit etti. Gösterinin kaydedildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Görenleri şaşkına çevirdi! Kılıç kuşanan robotlar el-Arda dansı yaptı
Başlık ResmiGörenleri şaşkına çevirdi! Kılıç kuşanan robotlar el-Arda dansı yaptı

ÇİN'İN ULUSAL GÜN RESEPSİYONUNDA SAHNEYE ÇIKTILAR

Törene Riyad Bölgesi Belediye Başkanı Prens Dr. Faysal bin Abdulaziz bin Ayyaf da katıldı.

UNESCO LİSTESİNDE YER ALIYOR

Robotların sergilediği "el-Arda", Suudi Arabistan'ın en bilinen geleneksel gösterilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kılıçlar, şiir ve davul ritimleri eşliğinde gerçekleştirilen Necdi Arda, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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