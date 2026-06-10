Eşref Rüya dizisinin üçüncü sezonuyla devam edeceği bilgisi haftalar önce ekibe iletilmişti. Ancak alınan sürpriz bir kararla üçüncü sezon planı iptal edildi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin final yapacak olması, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman final yapıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşref Rüya dizisinin üçüncü sezonuyla devam edeceği bilgisi haftalar önce ekibe iletilmişti. Ancak bugün alınan sürpriz bir kararla üçüncü sezon planı iptal edildi. Eşref Rüya'nın final bölümü 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak. Büyük ilgi gören yapım, iki sezonluk ekran serüvenini görkemli bir finalle noktalayacak.

İki sezonluk macera son buluyor... Eşref Rüya dizisi ne zaman final yapıyor?

EŞREF RÜYA FİNALİ NE ZAMAN?

TİMSBİ Productions imzası taşıyan dizinin final kararı almasında senaryonun tıkanması ve reytinglerde yaşanan düşüşün etkili olduğu öne sürüldü. Ayrıca kulislerde, yapım şirketinin yeni sezon için kanaldan 26 bölümlük yayın garantisi talep ettiği, kanalın ise 13 bölümlük garanti vermeyi teklif ettiği yönünde iddialar da konuşuluyor.

İki sezonluk macera son buluyor... Eşref Rüya dizisi ne zaman final yapıyor?

UNUTULMAZ KARAKTERLER

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden, meçhul bir aşkın esiri olan Eşref Tek'in (Çağatay Ulusoy), kalbine yıllar sonra ilk defa dokunan Nisan (Demet Özdemir) ile karşılaşmasıyla başlayan bu hikaye, iki sezon boyunca birçok ikonik karaktere ev sahipliği yaptı. Gürdal Bozok (Necip Memili), Çiğdem Serim (Büşra Develi), Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar), Müslüm Çermik (Tolga Tekin), Kadir Yanık (Görkem Sevindik), Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu), Kenan Kamber (Kaan Turgut) ve Yakup Karaşan (Macit Koper) dizide iz bırakan unutulmaz karakterlerden yalnızca birkaçı.

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