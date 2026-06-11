Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşref Rüya için merak edilen sorular cevap buldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi için ''Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi?'' gibi konular araştırılmaya başlandı.

Bir süre önce üçüncü sezon hazırlıklarının başladığı konuşulurken Eşref Rüya'nın yayın geleceğiyle ilgili alınan sürpriz karar hem sektörde hem de izleyiciler için sürpriz oldu. Son bölümü dün akşam yayınlanan dizi için yeni sezon beklentileri araştırılmaya başladın. Peki, Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi?

Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi!

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPTI, SEZON FİNALİ Mİ?

Eşref Rüya için alınan kararın sezon finali değil, final olduğu netleşti. Dün akşam yayınlanan final bölümüyle birlikte hikaye tamamlanırken, yapımın yeni sezonda devam etmeyeceği öğrenildi.

İlk olarak yeni sezon hazırlıkları yapılan ve üçüncü sezon için planlamaların sürdüğü konuşulan dizi için son haftalarda sürpriz bir karar alındı. Daha önce gündemde olan yeni sezon ihtimali iptal olurken yapım final yaparak ekranlara veda etti.

Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi!

EŞREF RÜYA BİTTİ Mİ?

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eşref Rüya dün yayınlanan son bölümüyle tamamen sona erdi. Yapımdan gelen bilgiler doğrultusunda dizinin devamı için herhangi bir onay verilmediği belirtiliyor.

Eşref Rüya final mi sezon finali mi yaptı, dizi bitti mi? Yeni sezon beklentisi gündeme geldi!

EŞREF RÜYA NEDEN FİNAL YAPTI?

Sektör kulislerinde konuşulan iddialara göre senaryonun ilerleyen bölümlerde beklenen dinamizmi koruyamaması ve senaryonun yeni sezon için istenilen noktaya taşınamaması etkili oldu.

Ek olarak son dönemde izlenme oranlarında yaşanan gerilemenin de karar sürecinde önemli rol oynadığı ifade edildi. İlk sezonunda ve ikinci sezonun başlangıcında güçlü reytingler elde eden yapımın, ilerleyen haftalarda aynı başarıyı sürdüremediği konuşuldu.

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