2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınav telaşı ardından sonuç heyecanı başladı, adaylar online sistem üzerinden belirtilen tarihte sonuç sorgulaması yapabilecek. Peki, DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre, DGS sonuç tarihi...

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geride kaldı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için ter döktüğü sınavın ardından sonuç heyecanı başladı. Adaylar şimdi, ÖSYM'nin yayımlayacağı sonuç takvimine odaklanmış durumda. Peki, DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama nasıl yapılacak?

DGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç tarihi

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 yılı resmi sınav takvimine göre DGS sonuçları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Adaylar sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girilerek kolayca gerçekleştirilecek.

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