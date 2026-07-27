İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki yakalama kararı ve rota kısıtlamaları nedeniyle uçuş detaylarını gizleyerek askeri üsten ABD'ye hareket ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Washington’a doğru yola çıktı.

GAZETECİLER ALINMADI, KALKIŞ SAATİ SAKLANDI

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Başbakanlık Ofisi, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde ne İsrail’den kalkış saatini ne de ABD’ye tahmini iniş saatini önceden açıkladı. Ekibine kalkış saatlerini paylaşmayı yasaklayan Netanyahu, uçağa gazetecileri de dahil etmedi.

Kalkış meydanı olarak da bilinen Ben Gurion yerine, Negev Çölü’ndeki Nevatim Hava Üssü tercih edildi. Netanyahu’yu taşıyan İsrail’in resmi devlet uçağı "Kanat Zion" (Wing of Zion), pazartesi öğlen saatlerinde bu askeri üsten havalandı.

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UCM KORKUSU ROTA DEĞİŞTİRTTİ TÜRK HAVA SAHASINDAN KAÇIYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle hakkında çıkardığı yakalama kararı, Netanyahu’nun uçuş haritasını doğrudan çiziyor. Türk hava sahasını yanına bile yaklaştırmayan Netanyahu, rotasını Akdeniz üzerinden güneye ve batıya kırdı.

İsrail uçağı; UCM kararlarına taraf olan ancak uygulamada esneklik gösterebileceği düşünülen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kathederek okyanusa açılması bekleniyor.

UCM üyesi ülkelerin topraklarına veya hava sahalarına girmekten çekinen İsrail Başbakanı, muhtemel bir mecburi iniş ya da tutuklama riskine karşı okyanus rotasını uzatmayı göze aldı.

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