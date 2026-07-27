Kaydet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpmamak için ani manevra yapan tırın, yavaşlayan başka bir otomobile çarpıp metrelerce sürükleyerek takla attırdığı feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve savrulan aracın başka bir otomobile çarparak durabildiği korkunç olayda yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası