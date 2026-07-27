Ankara’nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde P11 Pompa İstasyonu’ndaki yangın nedeniyle yaşanan 3 günlük su kesintisi, ilçede yaşayanları mağdur etti. Kendi imkanlarıyla çeşmelere ve marketlere yönelen vatandaşların tepkilerinin ardından ASKİ, arızanın giderilerek her iki ilçeye de yeniden su sağlandığını duyurdu.

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 gündür su olmadığı iddia edildi. Bölgede yaşayanlar 3 gündür evlerinde su olmaması nedeniyle çeşmelere akın etti. Aynı çeşmede, 'içme suyu kirli' diye gelenlerin yanı sıra su kesintisi nedeniyle gelenler de vardı. 3 günün sonunda ASKİ tarafından su kesintisi yaşayan bölgelere yeniden su verildiği ifade edildi.

"SULAR ÇOK HOŞ DEĞİL, SULAR KİRLİ"

3 gündür su kesintisi yaşadıklarını ifade eden Yılmaz Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda da burayı bildiğim için buraya geldim. Buradan su dolduracağız. Çok kişi bilmiyor burayı. Bilseler burada büyük bir kuyruk oluşurdu. Bilen kişiler geliyor. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Buranın tahlili olmuş. İçimi iyi dediler, dolduruyoruz. Sular çok hoş değil, sular kirli, kokuyor. Aralıklarla bu Altındağ Mamak tarafından su kesintisi hep yaşanıyor. Her zaman bir arıza çıkıyor. Hep bu ilçeler bu sıkıntıyı yaşıyor." diye konuştu.

"BURAYA KADAR SU ALMAYA GELDİK"

Altındağ'da oturduğunu söyleyen Yılmaz Arslan ise, "3 gündür sular kesik. Sular kesik olduğundan çare aradık. Mamak'tan geldik. Trafonun mekanik olarak arızalandığını, patladığını söylediler, öyle mesajlar geldi bize. Başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. Buraya kadar su almaya geldik. Belediyenin bir yardımını görmedik, sadece mesajlarla bizi tatmin etmeye çalıştılar. Biz de kendi imkanlarımızla suyumuzu tedarik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2 İLÇEYE YENİDEN SU VERİLMEYE BAŞLANDI

3 günlük susuzluk ve şikayetlerin ardından ASKİ Genel Müdürlüğü, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı. Altındağ ve Mamak bölgesine yeniden su verilmeye başlandı.

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