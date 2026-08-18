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Kılıçdaroğlu geri adım atmayacak! Genel Başkanlığa aday olmayacak, aday gösterilecek

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Kılıçdaroğlu geri adım atmayacak! Genel Başkanlığa aday olmayacak, aday gösterilecek

Kurultay sürecini gelecek ay başlatmaya hazırlanan CHP’de genel başkanlık tartışmaları da sürüyor. Parti içerisinde bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa aday olmamasını isterken, Kılıçdaroğlu cephesinin ise geri adım atmaya niyeti olmadığı belirtiliyor.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde “adayım” ya da “aday değilim” şeklinde bir açıklama yapmayacak. Buna karşın kurultayda delegelerin imzasıyla aday gösterilecek.

Kılıçdaroğlu geri adım atmayacak! Genel Başkanlığa aday olmayacak, aday gösterilecek
Başlık ResmiKılıçdaroğlu geri adım atmayacak! Genel Başkanlığa aday olmayacak, aday gösterilecek

DELEGELER ADAY GÖSTERECEK

Kılıçdaroğlu’nun daha önceki kurultaylarda izlediği yöntemin bu kez de uygulanacağı ifade ediliyor. 2020 yılındaki kurultayda 80 il başkanının, 2023’teki kurultayda 771 delegenin imzasıyla aday gösterilen Kılıçdaroğlu’nun, yeni kurultayda da benzer bir yöntemle genel başkanlık yarışına dahil olması bekleniyor. CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için kurultay delege tam sayısının en az yüzde 5’inin yazılı desteği gerekiyor. Bu da mevcut delege sayısı üzerinden yaklaşık 70 imzaya karşılık geliyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kendisinin ilan etmek yerine gerekli delege imzalarının toplanmasıyla aday gösterilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu geri adım atmayacak! Genel Başkanlığa aday olmayacak, aday gösterilecek
Başlık ResmiKılıçdaroğlu geri adım atmayacak! Genel Başkanlığa aday olmayacak, aday gösterilecek

“ADAY DEĞİLİM” AÇIKLAMASI BÖLÜNMEYE YOL AÇAR

Kılıçdaroğlu’nun “Güvenli limana götürene kadar buradayım” sözünden vazgeçmediğini belirten parti kurmayları, CHP liderinin yalnızca kurultay sürecinde değil, ilerleyen süreçte de partinin başında kalmayı hedeflediğini ifade ediyor. Kurmaylara göre 2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde CHP’nin milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında da Kılıçdaroğlu belirleyici olacak. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığına karşı çıkanların “aday değilim” açıklaması yapmasını istediği belirtilirken, Kılıçdaroğlu cephesi bu yöndeki bir açıklamanın parti içindeki dengeleri daha da bozacağı görüşünde. Kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun “Bırakıyorum” demesi halinde parti içerisinde bölünmelerin ve koltuk mücadelesinin başlayacağını savunarak, “Partiyi yönetmek zorlaşır, disiplinsizlik artar. Bu nedenle ‘aday değilim’ açıklamasının yapılması doğru olmaz” değerlendirmesinde bulunuyor.

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“BELEDİYE BAŞKANLARINI DA KILIÇDAROĞLU BELİRLEMELİ”

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar, partide yürütülen “arınma” sürecinin de mevcut yönetim anlayışıyla devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda belediye başkan adaylarının da Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyen kurmaylar, “Arınma söyleminin başarılı olması için yerel seçimlerde dahi Kemal Bey’in partinin başında olup belediye başkan adaylarını belirlemesi gerekir” görüşünü dile getiriyor.

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