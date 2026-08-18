Geleceğin TSK’sı bugünden kuruluyor. Yeni birlik modelleri, yapay zekâ uygulamaları ve ileri teknoloji sistemlerle Türk ordusunun muharebe kabiliyeti yeniden şekillendiriliyor.

Dünyada yaşanan çatışmalar, savaşların karakterinin hızla değiştiğini ortaya koyarken Türkiye de geleceğin güvenlik ortamına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Konvansiyonel harp anlayışına hibrit tehditler, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleri, insansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zekâ destekli teknolojiler eklenirken Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) geleceğe yönelik yapılanması da değişen muharebe ortamı dikkate alınarak şekillendiriliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere son yıllarda yaşanan çatışmalar, cephe hattında üstünlük sağlamanın giderek zorlaştığını, uzun menzilli ateş gücü ile insansız sistemlerin öneminin arttığını gösterdi. Günümüz savaşlarında sahip olunan ateş gücü kadar, bu gücün doğru stratejiyle, doğru zamanda ve doğru hedeflere yönlendirilmesi de sonuç üzerinde belirleyici oluyor. Bu yeni güvenlik ortamında Türkiye açısından strateji, istihbarat ve savunma birbirini tamamlayan üç temel unsur olarak öne çıkıyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve TSK bünyesinde yürütülen çalışmalar da bu anlayış doğrultusunda geleceğin tehditlerine cevap verebilecek bir kuvvet yapısının oluşturulmasına odaklanıyor.

TSK, teknolojiyle birlikte dönüşüyor! Elektronik harp, yapay zekâ destekli insansız ve otonom sistemler…

SAVAŞIN KARAKTERİ DEĞİŞİYOR

Geçmişte büyük ölçüde iki ordunun cephede karşı karşıya geldiği konvansiyonel savaş anlayışı, bugün çok daha karmaşık bir yapıya dönüşmüş durumda. İnsansız sistemler, elektronik harp, siber kabiliyetler, hassas güdümlü mühimmatlar, uzun menzilli füze sistemleri ve yapay zekâ destekli uygulamalar artık muharebe sahasının temel unsurları arasında yer alıyor.

TSK'nın yeniden yapılanmasına ilişkin çalışmalarda bu dönüşüm bütün boyutlarıyla değerlendiriliyor. İnsanlı ve insansız unsurların birlikte görev yaptığı sistemlerin yaygınlaşması, yapay zekânın karar destek süreçlerinde daha etkin kullanılması ve farklı kuvvetlerin müşterek harekât kabiliyetinin geliştirilmesi geleceğe yönelik çalışmaların önemli başlıklarını oluşturuyor.

TSK, teknolojiyle birlikte dönüşüyor! Elektronik harp, yapay zekâ destekli insansız ve otonom sistemler…



Bu dönüşümün örnekleri tatbikatlarda da görülüyor. EFES-2026 Tatbikatında askerî karar verme sürecinde yapay zekâ destekli analiz uygulamalarından yararlanılırken motosikletli komando ekibi, KBRN temizleme dronu, insansız kara araçları ve kamikaze sürü dron gibi farklı sistemler de kullanıldı. Böylece yeni teknolojilerin sahadaki etkinliği ve mevcut kuvvet yapısıyla birlikte kullanılmasına yönelik kabiliyetler test edildi.

TSK, teknolojiyle birlikte dönüşüyor! Elektronik harp, yapay zekâ destekli insansız ve otonom sistemler…

MARLİN SİDA MAYIN DÖKEBİLECEK

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren ilk insansız deniz aracı (İDA) olan MARLİN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), mayın harbi alanında yeni bir kabiliyet kazandı. MARLİN SİDA kullanılarak yerli ve millî MALAMAN akıllı dip mayınının otonom ve uzaktan kontrollü şekilde denize bırakılması başarıyla gerçekleştirildi. Yeni kabiliyetle Türkiye, insansız deniz araçlarıyla mayın dökme yeteneğine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasındaki yerini pekiştirdi. Gelişme, MARLİN’in modüler mimarisi ve çok amaçlı görev yapısının farklı harekât ihtiyaçlarına uyarlanabildiğini de ortaya koydu.

YAPAY ZEKÂDA NİHAİ KARAR İNSANDA

Geleceğin TSK'sında yapay zekânın önemli bir yere sahip olması öngörülüyor. TSK bünyesinde yapay zekânın ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. İstihbarat verilerinin değerlendirilmesi, harekât planlaması, hedef analizi, lojistik ve karar destek süreçleri yapay zekânın sağlayabileceği imkânların değerlendirildiği alanlar arasında bulunuyor. Bununla birlikte TSK'nın yaklaşımında insan, karar mekanizmasının merkezindeki yerini koruyor. Özellikle kritik askerî kararlarda nihai kararın insan tarafından verilmesi temel prensip olarak benimseniyor. Bu yaklaşım, yapay zekânın askerî kullanımının beraberinde getirdiği hukuki ve etik boyutlar açısından da önem taşıyor. Teknolojinin sunduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılırken insan muhakemesi ve sorumluluğunun korunması hedefleniyor.

TSK, teknolojiyle birlikte dönüşüyor! Elektronik harp, yapay zekâ destekli insansız ve otonom sistemler…

YENİ BİRLİKLER, YENİ KABİLİYETLER

Teknolojik dönüşüm TSK'nın teşkilat yapısına da yansıyor. Gelecekte farklı görev alanlarında uzmanlaşmış, yüksek hareket kabiliyetine sahip ve teknolojiyi yoğun biçimde kullanan yeni birlik modellerinin oluşturulması üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda dron sistemlerini etkin şekilde kullanabilen komando birlikleri ile motosikletli unsurların daha yoğun görev aldığı birlik modelleri öne çıkıyor. Böylece arazide daha süratli hareket edebilen, keşif ve gözetleme imkânlarından etkin şekilde yararlanabilen ve gerektiğinde hassas ateş gücünü kısa sürede sahaya yansıtabilen unsurların oluşturulması amaçlanıyor. Yeni nesil füze sistemlerinin envantere girmesiyle füze birliklerinin geliştirilmesi de geleceğin kuvvet yapılanmasının önemli başlıkları arasında bulunuyor. TAYFUN gibi uzun menzilli füze sistemleri ile SİPER hava savunma sistemi başta olmak üzere yeni kabiliyetlerin TSK'nın harekât konseptlerine entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde yürütülen dönüşümün ortak hedefini; yüksek hareket kabiliyetine sahip, teknoloji yoğun, güçlü ateş desteğinden yararlanabilen ve müşterek harekâta uygun bir kuvvet yapısı oluşturuyor.

PERSONEL DE DÖNÜŞÜYOR

Yeni sistemlerin etkin kullanılabilmesi için personelin eğitimi de değişen ihtiyaçlara göre şekillendiriliyor. TSK bünyesindeki eğitim faaliyetlerinde dron ve diğer insansız sistemlerin kullanımına verilen önem artırılırken personelin yeni nesil teknolojileri etkin şekilde kullanabilecek çok yönlü bir yapıda yetiştirilmesi hedefleniyor.

MSB'ye bağlı askerî okullarda dron teknolojilerine yönelik çalışmalar yürütülüyor, subayların bu sistemlerin geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin yetkinlikleri artırılıyor. Personelin teknolojiyi yakından takip etmesi ve sahadaki ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirebilmesi geleceğin kuvvet yapısının önemli unsurlarından biri olarak görülüyor.

Yapay zekâ konusunda da TSK'nın farklı birimlerinde geleceğe yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Böylece teknolojik gelişmelerin muharebe sahasına etkilerinin bugünden değerlendirilmesi ve ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

TSK, teknolojiyle birlikte dönüşüyor! Elektronik harp, yapay zekâ destekli insansız ve otonom sistemler…

DÖNÜŞÜMÜN MERKEZLERİNDEN BİRİ: AY YILDIZ

TSK'nın geleceğe yönelik dönüşümünün önemli adımlarından birini de Ankara'da inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı oluşturuyor. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede bir araya getirecek proje ile komuta-kontrol süreçlerinin hızlandırılması, kurumsal bütünleşmenin ve müşterek harekât kabiliyetinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İleri teknolojik altyapı ve modern komuta-kontrol sistemleriyle geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlanan Ay Yıldız yerleşkenin tamamlanmasıyla TSK'nın komuta kademesinin aynı yerleşkede buluşması; kriz ve savaş durumlarında kesintisiz iletişim, etkin koordinasyon ve sevk-idare imkânlarının daha da geliştirilmesi hedefleniyor.



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