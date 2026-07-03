İstanbul'da ilçe ilçe gezerek erkekleri taciz eden kadının 30 yaşındaki Z.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli kadının gözaltına alındığı ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul'da işletmelere girerek erkekleri taciz eden bir kadının görüntüleri günlerdir sosyal medyada gündeme oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girip erkeklere tacizde bulunduğuna dair görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılan kadının yakalanması için harekete geçti.

İstanbul'da ilçe ilçe gezip erkekleri taciz ediyordu! Şüpheli kadın gözaltında

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Z.E.'yi (30) gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüpheli kadının, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve iş yerlerine girerek erkek şahıslara yönelik tacizde bulunduğu değerlendirilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Yürütülen saha çalışmalarında kimlik bilgileri belirlenen Z.E.(30) isimli kadın şahıs 02.07.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 03.07.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

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