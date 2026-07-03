Bir dönem 425 şube sayısına ulaşan Ekleristan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesinde yer aldı. Ünlü tatlıcının 'Antep fıstıklı ekler' ürününde hile olduğu tespit edildi.

Bir dönem hızlı şubeleşmesiyle dikkat çeken Ekleristan, iflas gelişmesinin ardından başka bir konuyla gündeme geldi. Nisan ayında mahkeme kararıyla iflas eden şirket, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde yer aldı.

400'den fazla şubesi vardı! Ünlü tatlıcının eklerinde hile çıktı

ANTEP FISTIĞI HİLESİ

Bakanlığın açıkladığı denetim sonuçlarına göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen ve Ekleristan markasıyla satışa sunulan 11 Şubat 2026 üretim tarihli "Antep fıstıklı ekler" ürününde yapılan analizlerde ay çekirdeği bulunduğu belirlendi. Denetim raporunda ürünün içeriğinde tüketiciye beyan edilen Antep fıstığı yerine daha düşük maliyetli ay çekirdeği kullanıldığı ifade edildi.

MEVZUATA GÖRE TAĞŞİŞ SAYILIYOR

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre gıda mevzuatı kapsamında bir ürünün etiketinde belirtilen ham maddenin yerine farklı ve daha düşük maliyetli bir bileşenin kullanılması "taklit veya tağşiş" olarak değerlendiriliyor. Bu tür uygulamalar hem tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıyor hem de ilgili mevzuata aykırılık oluşturuyor.

400'den fazla şubesi vardı! Ünlü tatlıcının eklerinde hile çıktı

425 ŞUBESİ BULUNUYORDU

Pandemi döneminde faaliyete başlayan marka, kısa sürede hızlı büyüdü. İlk olarak Bursa'da 3 şube ile hizmet vermeye başlayan Ekleristan, 1 yıl içinde 50 şubeye ulaştı. İlerleyen süreçte franchise modeliyle büyümesini devam ettiren şirket, Türkiye genelinde 52 ilde toplam 425 şubeye kadar ulaştığını açıklamıştı.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Hızlı büyümenin ardından mali sorunlarla karşı karşıya kalan şirket için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin konkordato taleplerini reddederek 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflaslarına hükmetti. Ayrıca iflas tasfiyesinin üç şirket için de basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi. Söz konusu karar daha sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı.

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