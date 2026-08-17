3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

Sosyal güvenlik mevzuatı, yaş şartı aranmaksızın engelli veya malul kabul edilen sigortalılara aylık bağlanmasına imkân tanıyor. Bu aylıklar, sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda belirli şartları taşıyan dul eş, çocuklar ile anne ve babaya da bağlanabiliyor. Ancak SGK tarafından bağlanan aylıklar belirli aralıklarla kontrole tabi tutuluyor.

Kanuni düzenlemeler kapsamında yapılan bu kontrollerde, gerekli işlemlerin süresi içinde yerine getirilmemesi ise hak sahipleri açısından ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor...