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Ekonomi

3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

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3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

Sosyal güvenlik mevzuatı, yaş şartı aranmaksızın engelli veya malul kabul edilen sigortalılara aylık bağlanmasına imkân tanıyor. Bu aylıklar, sigortalının hayatını kaybetmesi durumunda belirli şartları taşıyan dul eş, çocuklar ile anne ve babaya da bağlanabiliyor. Ancak SGK tarafından bağlanan aylıklar belirli aralıklarla kontrole tabi tutuluyor.

Kanuni düzenlemeler kapsamında yapılan bu kontrollerde, gerekli işlemlerin süresi içinde yerine getirilmemesi ise hak sahipleri açısından ciddi maddi kayıplara yol açabiliyor...

3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

"Süreler kaçarsa aylıklar kesilir, maişet darlığı başlar" diyen Karakaş,""Hak takibinde geciken, eski imkânlarını anında bulamaz. Zira süre usulün anasıdır" dedi.

İşte Karakaş'ın bugünkü köşesinde konuya dair verdiği bilgiler:

3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

SGK KONTROL MUAYENESİ NEDİR VE HANGİ HÂLLERDE İSTENİR?

Kontrol muayenesi, sakatlık veya hastalık durumunun devam edip etmediğini ölçer. SGK, şu durumlarda yeni rapor ister:

  • Kurum Sevk Ederse: Sağlık kurulları lüzum görebilir.
  • Durum Değişirse: Sigortalı veya hak sahibi durumunun kötüleştiğini beyan edebilir.
  • Eksik Muayene Varsa: İlk raporda noksanlık tespit edilirse dosya yeniden açılır.
  • İhbar ve Şikâyet: Üçüncü şahıslardan gelen ihbarlar incelenir.
  • Denetim ve Soruşturma: Müfettiş incelemeleri sonucu kontrol istenebilir. (Malul çocuklar ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bu kontrole tabidir.)
3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

SGK'DAN BİLDİRİM VE 3 AY SÜRE KURALI

Mevcut cari düzenlemeye göre SGK, kontrol tarihinden en az 3 ay önce yazıyla haber verir ve sevk belgesini gönderir.

Kararda sadece yıl ve ay yazıyorsa, o ayın ilk günü kontrol tarihi sayılır. "Erken kalkan yol alır, geç kalan yolda kalır." Bildirim yazısı gelir gelmez hastane işlemleri başlatılmalıdır. SGK’nın öngördüğü süreye titizlikle uyulmalıdır. Keza SGK uygulamalarında süre hayati ehemmiyet arz etmektedir.

3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

RAPOR TARİHİNE GÖRE MAAŞLARIN DURUMU VE AYLIK BAŞLANGIÇLARI

Hastaneden alınan yeni raporun tarihi geleceğinizi belirler:

 Rapor Kontrol Tarihinden Önceki 3 Ay İçinde Alınırsa:

  • Malullük Devam Ediyorsa: Maaş hiç kesilmez, kesintisiz ödenir.
  • Malullük Bitiyorsa: Kontrol tarihini takip eden ödeme döneminde maaş kesilir. O tarihe kadarki maaşlar helaldir, geri istenmez.

Rapor Kontrol Tarihinden Sonraki 3 Ay İçinde Alınırsa:

  • Malullük Devam Ediyorsa: Maaş geçici olarak durur. Onaylandığında kesildiği tarihten itibaren tekrar bağlanır ve geride biriken toplu maaş ödenir.
  • Malullük Bitiyorsa: Maaş zaten kesilmiştir, başkaca işlem yapılmaz.
3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

Rapor 3 Aylık Süre Geçtikten Sonra Alınırsa (Ağır İhmal):

  • Ağır Bedel: Muayenesini 3 aydan fazla geciktiren kişinin malullüğü devam etse dahi geçmişe dönük kesilen aylıkları tamamen yanar ve ÖDENMEZ!
  • Yeni aylık, ancak yeni rapor tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılır. Kendi ihmaliyle hak kaybına uğrayan, geçmiş günlerin maaşını SGK’dan talep edemez.
3 ay kuralına dikkat! Maaşınız tamamen yanabilir

HASILIKELAM: SGK’nın şefkat eli her daim sigortalıların yanındadır; lakin nizam ve intizam disiplin ister. SGK'dan gelen her yazı, hayati bir ihtardır.

Kontrol muayenesi de bir yük değil. Haklarınızı koruyan bir kalkan. Gecikmek zarar verir. Erken hareket etmek kazandırır.

Kurum sizi uyarır. Siz de dinlersiniz. Raporu zamanında alırsınız. Aylığınız güvende kalır.

"Yarın giderim, haftaya bakarım" diyerek ertelenen her gün, cebinizdeki rızkın eksilmesi demektir. Sevk yazısı geldiği an hastane kapısını çalınız.

Muayenenizi zamanında yaptırınız ki, helal hakkınız zayi olmasın, yuvanızın huzuru kaçmasın!

“Devlette Devamlılık, Takipte Basiret Esastır: Zamanında Atılmayan Adım Maaşı Keser!”

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İSA KARAKAŞ
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