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İBB ve Ataşehir Meclisi'nde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHP'li üye AK Parti'ye geçti

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İBB ve Ataşehir Meclisi'nde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHP'li üye AK Parti'ye geçti
Başlık ResmiİBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti

İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP grubundan 6 üye AK Parti'ye katıldı. Belediyedeki sandalye dağılımını etkilemesi beklenen transferde, üyelerden Oğuz Sarul'un aynı zamanda İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptığı belirtildi.

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Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP sıralarında yer alan 6 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver’in parti değişikliği, düzenlenen programda rozetlerinin takılmasıyla resmileşti.

Parti değişikliğinde öne çıkan isimlerden biri Oğuz Sarul oldu. Sarul, Ataşehir Belediye Meclisi üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görev yapıyor.

Bu nedenle Sarul’un AK Parti’ye geçişi, Ataşehir’deki meclis aritmetiğinin yanı sıra İBB Meclisi’ndeki parti dağılımına da yansıyacak.

İBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti
Başlık ResmiİBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti

AK PARTİ’YE 9 BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

Öte yandan AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda farklı partilerden 9 belediye başkanı da partiye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen törende yeni katılan başkanlara rozetlerini taktı.

İBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti
Başlık ResmiİBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti

AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının 5’i CHP, 3’ü Yeniden Refah Partisi, 1’i ise İYİ Parti’den seçilmişti.

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CHP’den Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer AK Parti’ye geçti.

İBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti
Başlık ResmiİBB ve Ataşehir Meclisinde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHPli üye AK Partiye geçti

Yeniden Refah Partisi’nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu; İYİ Parti’den ise Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu AK Parti saflarına katıldı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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