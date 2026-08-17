Üzerinden 27 yıl geçti, acısı geçmedi! 17 Ağustos Marmara Depremi'nde ölenler unutulmadı

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar felaketin yaşandığı saat 03.02'de anıldı. Siyasilerden de sosyal medyada depreme ilişkin paylaşımlar gelirken, AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." denildi.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 27 yılda felaketin izleri silindi ancak yaşanan acılar tazeliğini koruyor.

Saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce’de büyük yıkıma sebep oldu.

Depremde resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı seviyelerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Felaketin 27'nci yıl dönümünde vatandaşlar ve yakınlarını kaybedenler bu yıl da düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Kocaeli

KOCAELİ

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı. Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, anıta saatler sarsıntının meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde çelenk koyuldu.

Yalova

YALOVA

Yalova'da Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğinde saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

Sakarya

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahi ve kasideler okundu, Marmara Depremi'nde yaşananlara ilişkin video gösterildi.

İstanbul

İSTANBUL

Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla Avcılar'da düzenlenen programda, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri Avcılar Havuz Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, daha sonra buradan Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önüne kadar yürüdü, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada depremin üzerinden 27 yıl geçse de depremin acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini ifade ederek, depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenleri andı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

BAKAN KURUM, MARMARA DEPREMİ’NDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin 27'nci yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenleri andı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"27 yıl önce bugün, büyük bir acıyla sarsıldık. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için unutmayacağız; tedbiri elden bırakmayacak, şehirlerimizi geleceğe daha güvenli taşıyacağız."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN 17 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999’da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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