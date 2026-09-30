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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu

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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu
Başlık ResmiSuudi Arabistandan Türkiyeye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin vizeden muaf tutulmasına yönelik anlaşmayı resmen onayladı.

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Suudi Arabistan, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport sahiplerinin karşılıklı vize muafiyetine ilişkin anlaşmayı onayladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, başkent Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin imzalanan anlaşma onaylandı.

Suudi Arabistandan Türkiyeye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu
Başlık ResmiSuudi Arabistandan Türkiyeye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu
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Türkiye ve Suudi Arabistan, 6 Mayıs 2026'da Ankara'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısının ardından diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistandan Türkiyeye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu
Başlık ResmiSuudi Arabistandan Türkiyeye vize muafiyeti: Kimleri kapsadığı belli oldu

Bunun ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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