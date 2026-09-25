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Dünya

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye çağrı! Genelkurmay başkanları acil toplanıyor

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Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Suudi Arabistan, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye ve Pakistan'ın genelkurmay başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı.

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Riyad yönetimi, Yemen'deki Husilerin saldırılarının ardından Türkiye ve Pakistan ile harekete geçti. Üç ülkenin genelkurmay başkanlarının, Suudi Arabistan'a verilecek desteği görüşmek üzere acil toplantıda bir araya gelmesi için hazırlıklar başladı.

TÜRKİYE, PAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN ACİL TOPLANIYOR

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar, New York'ta Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi.

Görüşmede, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan genelkurmay başkanlarının acil toplantısına yönelik hazırlıklar ele alındı.

Askeri zirvede, son saldırıların ardından Suudi Arabistan'a anlaşma kapsamındaki yükümlülükler doğrultusunda verilebilecek desteğin ve bunun hangi mekanizmalarla sağlanabileceğinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının tarihi ve değerlendirilecek desteğin niteliğine ilişkin ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistandan Türkiyeye acil çağrı! Genelkurmay başkanları acil toplanıyor
Başlık ResmiSuudi Arabistandan Türkiyeye acil çağrı! Genelkurmay başkanları acil toplanıyor

MEKKE ANLAŞMASININ KRİTİK MADDESİ

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzaladıkları Ortak Savunma Anlaşması ile savunma iş birliğinde yeni bir döneme girmişti.

Anlaşmanın en kritik hükümlerinden biri, üç ülkeden herhangi birine yönelik saldırının tüm taraflara yönelik saldırı kabul edilmesini öngörüyor. Anlaşma aynı zamanda kolektif caydırıcılığın güçlendirilmesini, askeri kabiliyetlerin geliştirilmesini, savunma sanayii iş birliğini ve ortak teknoloji ile üretim çalışmalarını kapsıyor.

Üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları, anlaşma kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısını 31 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirmişti.

HUSİ SALDIRILARI SONRASI ALARM

Suudi Arabistan, Taif ve Yanbu yönüne fırlatılan altı balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklarken, Mekke dahil sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırılar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının görüşmesinde güçlü şekilde kınandı.

Suudi Arabistan'da saldırı tehdidi nedeniyle Mekke, Taif, Cidde, Tabuk ve Yanbu dahil çeşitli bölgelerde erken uyarı sistemleri devreye alınmış, daha sonra tehlikenin geçtiği açıklanmıştı.

Husiler ise Riyad'daki "hassas bir hedef" ile Yanbu'daki Saudi Aramco tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldıklarını ileri sürdü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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