Galatasaray'da Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı dev dönüşe hazırlanıyor. Kocaelispor ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçlarında forma giyemeyen Nijeryalı yıldız, Barcelona maçıyla birlikte sahalara dönüyor.

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Trabzonspor’a 4-0 yenilerek liderlik koltuğundan inen Galatasaray’da en çok merak edilen konu, Victor Osimhen’in sahalara ne zaman döneceği… Başakşehir maçında sakatlandıktan sonra ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçlarında forma giyemeyen Nijeryalı yıldız, ülkesinden “İyiyim” mesajı gönderdi. Nijerya’nın Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında da forma giymeyecek olan yıldız golcü için sarı-kırmızılılar dev plan yaptı.

Victor Osimhen

RİSKE ATILMAYACAK

Osimhen, Galatasaray’ın millî ara sonrasında oynayacağı Kasımpaşa maçında da riske atılmayacak. Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi, Osimhen’in durumunu yakından takip ediyor. Yıldız oyuncunun Kasımpaşa maçının ardından Rams Park’ta oynanacak Barcelona maçıyla birlikte sahalara dönmesi planlanıyor. Takıma verilen beş günlük izinde tatilini ülkesinde geçiren Osimhen’in, Nijerya sokaklarında da Galatasaray formasıyla dolaşması dikkatlerden kaçmadı. Osimhen’in kadroya dönmesiyle birlikte Okan Buruk, eski sisteme dönüş yapacak. Tecrübeli hoca, Osimhen’in yokluğunda Trabzonspor maçında Deniz’den istediği verimi alamamıştı.

ONSUZ OLMUYOR

Galatasaray, Osimhen’in yokluğunda zorluk düzeyi yüksek maçları kazanma konusunda sıkıntı yaşıyor. Sarı kırmızılılar, geçen sezon Devler Ligi’nde Osimhen’in olmadığı AZ Alkmaar, Frankfurt ve Union SG maçlarıyla bu sezonki Sporting ve Trabzonspor maçlarını kazanamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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