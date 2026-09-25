Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti
Başlık ResmiBM kürsüsünde dünyayı tehdit etti! Gazze kasabının elindeki cihaz dikkat çekti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda büyük bir protestoyla karşılaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kürsüne kendini kaybetti. Cebinden dinleme cihazı çıkaran Netanyahu "Bunu hatırlıyor musunuz?" diyerek, Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarına yönelik düzenlenen saldırıyı işaret edip liderlere suikast imasında bulundu.

Kaydet
|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Gazze Kasabı, gerçek yüzünü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salona girdiği anda delegelerin dışarı çıkmasına öfkelenerek, etrafa bağırıp çağırdı. Bununla da yetinmeyen Netanyahu, eline aldığı dinleme cihazı ile tehdit etti.

BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti
Başlık ResmiBM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti

ELİNDEKİ CİHAZI GÖSTERDİ

Netanyahu, cihazı salonda kalan birkaç kişiye göstererek "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Bu şeyleri hatırlıyor musunuz? Onları hatırlıyor musunuz? Şunu söyleyebilirim ki, Hizbullah kesinlikle onları hatırlıyor" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, böylece Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı saldırıya gönderme yaparak, liderlere suikast imasında bulundu.

BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti
Başlık ResmiBM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti

LÜBNAN'DAKİ ÇAĞRI CİHAZLARI EŞ ZAMANLI PATLATILMIŞTI

17 Eylül 2024'te Lübnan genelinde Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı aynı anda infilak etmişti. Saldırıda en az 12 kişi ölmüştü ,yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Reuters, patlamaların Hizbullah'ın iletişim ağına yönelik gizli bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini ve cihazlara önceden patlayıcı yerleştirildiğine ilişkin kaynakların bulunduğunu aktarmıştı.

Bir gün sonra ise Lübnan'da çok sayıda telsizin patlatılmasıyla yeni bir saldırı dalgası yaşanmış, olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gazze Kasabı
DÜNYA

Gazze Kasabı'na BM'de protesto! Boş salona konuştu

CİHAZLARIN ÜRETİMİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Patlatılan çağrı cihazlarının üretimiyle ilgili süreçte Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin adı gündeme gelmişti. Şirket, cihazların üretiminin Macaristan merkezli BAC Consulting adlı firma tarafından yapıldığını açıklamıştı.

Daha sonra New York Times'ın haberinde, söz konusu şirketin İsrail tarafından paravan olarak kurulduğu iddiasına yer verilmişti. Gazeteye konuşan ve kimlikleri açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting'in İsrail tarafından operasyon amacıyla oluşturulan bir şirket olduğunu öne sürmüştü.

Saldırının planlama sürecinin ise daha önce başladığı ve İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın operasyonda rol oynadığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
F-35, Hürmüz, Mekke Savunması, İsrail, Irak, Yunanistan... Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

F-35, Hürmüz, Mekke Savunması, İsrail, Irak, Yunanistan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar

İRAN'DA DA BENZER SALDIRI İDDİASI

İranlı eski üst düzey bir yetkili ise daha sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Yetkili, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısına benzer bir yöntemi İran'da da uygulamaya çalıştığını öne sürmüştü.

İddiaya göre İsrail, İran'ın nükleer ekipmanlarına patlayıcı yerleştirmeyi denedi. Bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
BOŞ SALONA KONUŞTU
BOŞ SALONA KONUŞTU
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
Fon krizine ilişkin ilk açıklama
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
Fon soruşturmasında 2 özel jet ve yata el konuldu
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Milli boksör Havvanur Kethüda tarih yazdı
"BURADA İŞİM BİTMEDİ"
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı
MİÇOTAKİS'E GÜVEN YOK!
MİÇOTAKİS'E GÜVEN YOK!
Yunan halkı, İsrail ile yakınlaşmadan rahatsız
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milyarlık işlemler için "ticari ilişki" savunması
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Türk devinden Richarlison operasyonu
"RODRI VE BUSQUETS'İ ANDIRIYOR"
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
DİHA, TCG Anadolu’dan havalandı
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor
BM'DE İSYAN ETTİ
BM'DE İSYAN ETTİ
'En genç nüfuz bizde' dedi, yardımı reddetti
ZİRVEYE DAMGA VURAN AN
ZİRVEYE DAMGA VURAN AN
Trump'ın esprisi Çin liderine kahkaha attırdı
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump'ın 'Biden' esprisi Çin liderine kahkaha attırdı
Trump'ın 'Biden' esprisi Çin liderine kahkaha attırdı
Kaydet
Haaland yıldızlaştı, Norveç 5 gollü maçı kazandı
Haaland yıldızlaştı, Norveç 5 gollü maçı kazandı
Kaydet
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL B. B. BŞK. SATIN ALMA DAİRE BŞK. İHALE İŞLERİ ŞUBE
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.