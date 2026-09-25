Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda büyük bir protestoyla karşılaşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kürsüne kendini kaybetti. Cebinden dinleme cihazı çıkaran Netanyahu "Bunu hatırlıyor musunuz?" diyerek, Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarına yönelik düzenlenen saldırıyı işaret edip liderlere suikast imasında bulundu.

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Gazze Kasabı, gerçek yüzünü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda da gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salona girdiği anda delegelerin dışarı çıkmasına öfkelenerek, etrafa bağırıp çağırdı. Bununla da yetinmeyen Netanyahu, eline aldığı dinleme cihazı ile tehdit etti.

BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti

ELİNDEKİ CİHAZI GÖSTERDİ

Netanyahu, cihazı salonda kalan birkaç kişiye göstererek "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Bu şeyleri hatırlıyor musunuz? Onları hatırlıyor musunuz? Şunu söyleyebilirim ki, Hizbullah kesinlikle onları hatırlıyor" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, böylece Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı saldırıya gönderme yaparak, liderlere suikast imasında bulundu.

BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti

LÜBNAN'DAKİ ÇAĞRI CİHAZLARI EŞ ZAMANLI PATLATILMIŞTI

17 Eylül 2024'te Lübnan genelinde Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı aynı anda infilak etmişti. Saldırıda en az 12 kişi ölmüştü ,yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı. Reuters, patlamaların Hizbullah'ın iletişim ağına yönelik gizli bir operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini ve cihazlara önceden patlayıcı yerleştirildiğine ilişkin kaynakların bulunduğunu aktarmıştı.

Bir gün sonra ise Lübnan'da çok sayıda telsizin patlatılmasıyla yeni bir saldırı dalgası yaşanmış, olaylarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

CİHAZLARIN ÜRETİMİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Patlatılan çağrı cihazlarının üretimiyle ilgili süreçte Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin adı gündeme gelmişti. Şirket, cihazların üretiminin Macaristan merkezli BAC Consulting adlı firma tarafından yapıldığını açıklamıştı.

Daha sonra New York Times'ın haberinde, söz konusu şirketin İsrail tarafından paravan olarak kurulduğu iddiasına yer verilmişti. Gazeteye konuşan ve kimlikleri açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting'in İsrail tarafından operasyon amacıyla oluşturulan bir şirket olduğunu öne sürmüştü.

Saldırının planlama sürecinin ise daha önce başladığı ve İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın operasyonda rol oynadığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

İRAN'DA DA BENZER SALDIRI İDDİASI

İranlı eski üst düzey bir yetkili ise daha sonra dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Yetkili, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısına benzer bir yöntemi İran'da da uygulamaya çalıştığını öne sürmüştü.

İddiaya göre İsrail, İran'ın nükleer ekipmanlarına patlayıcı yerleştirmeyi denedi. Bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

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