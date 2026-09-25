Haaland yıldızlaştı, Norveç 5 gollü maçı kazandı
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu oynanan maçlarla başladı. Erling Haaland'ın iki gol attığı müsabakada Norveç, evinde Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında ise Hollanda ile Almanya 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.
HOLLANDA İLE ALMANYA YENİŞEMEDİ
Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
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HAALAND DUBLE YAPTI
A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.
B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
2. Grup:
Hollanda-Almanya: 1-1
Sırbistan-Yunanistan: 1-2
4. Grup:
Portekiz-Galler: 1-0
Norveç-Danimarka: 3-2
- B Ligi
3. Grup:
Avusturya-İsrail: 3-1
Kosova-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
- D Ligi
1. Grup:
Andorra-Malta: 1-2
2. Grup:
Lihtenştayn-Litvanya: 0-2
Ligde ilk hafta maçları, yarın ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.