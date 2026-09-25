Haaland yıldızlaştı, Norveç 5 gollü maçı kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu oynanan maçlarla başladı. Erling Haaland'ın iki gol attığı müsabakada Norveç, evinde Danimarka'yı 3-2 mağlup etti. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında ise Hollanda ile Almanya 1-1 berabere kaldı.

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Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.

HOLLANDA İLE ALMANYA YENİŞEMEDİ

Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

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Norveç - Danimarka

HAALAND DUBLE YAPTI

A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.

B Ligi 3. Grup'ta ise Kosova, Fenerbahçeli Vedat Muric'in kaydettiği golle İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0'lık skorla geçti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Almanya: 1-1

Sırbistan-Yunanistan: 1-2

4. Grup:

Portekiz-Galler: 1-0

Norveç-Danimarka: 3-2

- B Ligi

3. Grup:

Avusturya-İsrail: 3-1

Kosova-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

- D Ligi

1. Grup:

Andorra-Malta: 1-2

2. Grup:

Lihtenştayn-Litvanya: 0-2

Ligde ilk hafta maçları, yarın ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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