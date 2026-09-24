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Dünya

Türk hava sahasından korkan Netanyahu'ya 3 Avrupa ülkesi kapılarını açtı!

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Türk hava sahasından korkan Netanyahu'ya 3 Avrupa ülkesi kapılarını açtı!
Başlık ResmiTürk hava sahasından korkan Netanyahuya 3 Avrupa ülkesi kucak açtı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket ederken bir kez daha Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye taşıyan uçak, hakkında çıkarılan tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taraf Avrupa ülkelerinin hava sahalarını kullandı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, sabah saatlerinde İsrail'den ayrılan Netanyahu'nun uçağı Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden ABD'ye ilerledi.

Türk hava sahasından korkan Netanyahu'ya 3 Avrupa ülkesi kapılarını açtı!
Başlık ResmiTürk hava sahasından korkan Netanyahu'ya 3 Avrupa ülkesi kapılarını açtı!

Netanyahu'nun uçağı böylece bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin tutuklama kararına rağmen Roma Statüsü'ne taraf üç Avrupa ülkesinin hava sahasından geçti.

HAKKINDAKİ TUTUKLAMA EMRİNİ YOK SAYDILAR

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Netanyahu'nun uçağı 24 Eylül 2025'te BM Genel Kurulu temasları için ABD'ye giderken ise Akdeniz üzerinden ilerleyerek Cebelitarık Boğazı güzergahını izlemişti.

NETANYAHU'YA NEW YORK'TA DA RAHAT YOK

Netanyahu'nun ABD ziyareti yalnızca uçuş güzergahıyla değil, New York'a inişiyle de gündeme geldi.

İsrail basını, Netanyahu'nun New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağının pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi nedeniyle JFK Havalimanı yerine farklı bir havalimanını tercih edebileceğini yazmıştı.

Netanyahu'nun uçağı daha sonra BM Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta, sivil ve askeri amaçlarla kullanılan bir havalimanına iniş yaptı.

WASHINGTON POST: NETANYAHU YENİ BİR TECRİT DALGASIYLA KARŞI KARŞIYA

Washington Post, Netanyahu'nun BM konuşması ve İsrail'deki seçimler öncesinde "yeni bir tecrit dalgasıyla" karşı karşıya olduğunu yazdı. Haberde, Gazze'deki savaş ve Batı Şeria'daki gelişmeler nedeniyle İsrail üzerindeki uluslararası baskının arttığına işaret edildi.

Gazeteye konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü araştırmacısı Jesse Weinberg, İsrail'in ABD'deki desteğinin gerilediğini savunarak mevcut tablonun devam etmesi halinde Tel Aviv yönetiminin daha büyük sorunlarla karşılaşabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Washington Post ayrıca Netanyahu'nun geçmiş BM Genel Kurulu konuşmalarının aksine bu kez ABD'de oldukça kısa süre kalmasının beklendiğine değindi.

ABD'DE İSRAİL'E DESTEĞİN GERİLEDİĞİNE İŞARET EDİLDİ

İsrail'in uluslararası alanda karşı karşıya kaldığı baskı Avrupa'da da sürüyor. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler bu ay İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırımlar açıklarken, Gazze ve Batı Şeria politikalarına yönelik eleştiriler de arttı.

Öte yandan Netanyahu'nun uçağına hava sahasını açan Fransa da eleştirilerin hedefi oldu. Uluslararası Af Örgütü Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini uluslararası hukuk konusunda "çifte standart" uygulamakla suçladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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