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Dünya

F-35 krizinde korkulan oldu! Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı

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F-35 krizinde korkulan oldu! Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı
Başlık ResmiF-35 krizinde korkulan oldu! Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı

Avustralya'dan ABD'ye gönderilen F-35A'ya ait radar emici malzemeyle kaplı kokpit kanopisi ve silah bölmesi kapağının rotası değişerek Hong Kong'a ulaştı. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre parçalar Çin makamlarının eline geçti ve henüz iade edilmedi. Pentagon olayı doğrulayarak parçaları geri almak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı F-35'in gizlilik kabiliyetiyle bağlantılı iki kritik bileşeninin Çin'in eline geçtiği ortaya çıktı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre parçalar, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35A'dan sökülerek inceleme, muhtemel onarım veya imha amacıyla mayıs ayı sonunda ABD'ye gönderildi.

F-35 krizinde korkulan oldu! Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı
Başlık ResmiF-35 krizinde korkulan oldu! Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı

ABD'YE GİDECEKTİ, HONG KONG'A ULAŞTI

UPS tarafından taşınan kargoda F-35'in kokpit kanopisi ile silah bölmesi kapağı bulunuyordu.

Sevkiyatın önce Güney Kore'ye ulaştığı, ardından bilinmeyen bir nedenle Hong Kong'a yönlendirildiği aktarıldı.

Rotanın bir hata sonucu mu değiştiği yoksa parçaların kasıtlı olarak mı Hong Kong'a gönderildiği henüz bilinmiyor.

HAYALET TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN MALZEMEYLE KAPLI

Olayı kritik hale getiren ayrıntı ise iki parçanın da F-35'in düşük görünürlük özelliğinde kullanılan radar emici malzemeyle kaplı olması.

Bloomberg'e konuşan iki kaynağa göre parçalar daha sonra Çin makamlarının eline geçti. Bileşenlerin 24 Eylül itibarıyla ABD veya Avustralya'ya iade edilmediği tespit edildi.

PENTAGON DOĞRULADI

Pentagon da sevkiyatta yaşanan sorundan haberdar olduğunu doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı, “Hizmet dışı F-35 bileşenlerinin sevkiyatıyla ilgili bir sorunun farkındayız. Bu bileşenleri geri almak, olayı soruşturmak ve gelecekte benzer bir olayın yaşanmasını önlemek için güvenlik tedbirleri almak amacıyla ABD yetkilileri ve endüstri ortaklarımızla aktif olarak çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

UPS'in de olayı ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde savunma ihracatının denetiminden sorumlu birime bildirdiği aktarıldı.

ABD KONGRESİ DE DEVREDE

F-35 parçalarının Hong Kong'a nasıl ulaştığı ABD Kongresi'nin de gündemine girdi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri ve Silahlı Hizmetler komitelerinin yanı sıra Senato Silahlı Hizmetler Komitesi bünyesindeki ilgili alt komitenin de olayı incelediği bildirildi.

ABD'li Demokrat Senatör Elissa Slotkin ise olayın Xi Jinping'in Washington ziyareti sırasında ortaya çıkmasına işaret ederek, “Buradaki tersliği görmemek zor. Çin, en hassas teknolojilerimizden bazılarını elinde tutuyor ve biz onların devlet başkanı için kırmızı halı seriyoruz” dedi.

ÇİN'İN F-35 İLGİSİ YENİ DEĞİL

ABD basınında Çin'in uzun süredir F-35 teknolojisine ilişkin istihbarat elde etmeye çalıştığı yönündeki ABD'deki güvenlik endişelerine de dikkat çekildi.

F-35'in özellikle radar izini azaltmaya yönelik teknolojileri, uçağın en hassas özellikleri arasında bulunuyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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