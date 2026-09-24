ÖZYES tercihleri başladı! ÖZYES (BESYO) tercih ekranı

ÖZYES tercihleri, spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adayların gündeminde. 2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı sonrası tercih sürecinin başlamasıyla birlikte BESYO tercih ekranı, tercih tarihleri ve yerleştirme koşulları araştırılıyor.

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2026 ÖZYES sonuçlarının ardından spor bilimleri alanında tercih yapacak adaylar için yerleştirme süreci başladı. ÖSYM'nin 24 Eylül tarihli duyurusuna göre tercihler Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında belirtilen ilke ve kurallar esas alınacak.

ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılacak tercihler 24 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar, spor bilimleri alanındaki yükseköğretim programları arasından tercihlerini belirleyerek ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme kaydedebilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre tercih dönemi 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Tercih yapacak adayların yalnızca program isimlerini değil, kontenjanları, özel koşulları ve yerleştirme esaslarını da dikkate alması gerekiyor. ÖSYM, yerleştirme sürecinde 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer alan kuralların uygulanacağını bildirdi. Bu nedenle adayların tercih listesini oluşturmadan önce kılavuzdaki program ve koşulları ayrıntılı biçimde incelemesi önem taşıyor.

2026 ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) TERCİH KILAVUZU (24 EYLÜL 2026)

ÖZYES (BESYO) TERCİH EKRANI

ÖZYES tercih ekranına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-ÖZYES tercih alanından işlemlerini tamamlayabiliyor. Tercih süresi sona ermeden önce kayıtlı tercihlerin kontrol edilmesi ve işlemlerin sistem üzerinden kesinleştirilmesi gerekiyor.

ÖZYES tercihlerinde yerleştirme işlemleri, sınav sonuçları ile ilgili programların kontenjan ve koşulları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda adayların seçebileceği programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor.

ÖZYES (BESYO) TERCİH EKRANI İÖİN TIKLAYINIZ

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