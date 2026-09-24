Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
CANLI Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

ÖZYES tercihleri başladı! ÖZYES (BESYO) tercih ekranı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
ÖZYES tercihleri başladı! ÖZYES (BESYO) tercih ekranı
Başlık ResmiÖZYES tercihleri başladı! ÖZYES (BESYO) tercih ekranı

ÖZYES tercihleri, spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adayların gündeminde. 2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı sonrası tercih sürecinin başlamasıyla birlikte BESYO tercih ekranı, tercih tarihleri ve yerleştirme koşulları araştırılıyor.

Kaydet
|

2026 ÖZYES sonuçlarının ardından spor bilimleri alanında tercih yapacak adaylar için yerleştirme süreci başladı. ÖSYM'nin 24 Eylül tarihli duyurusuna göre tercihler Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında belirtilen ilke ve kurallar esas alınacak.

ÖZYES TERCİHLERİ BAŞLADI

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yapılacak tercihler 24 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylar, spor bilimleri alanındaki yükseköğretim programları arasından tercihlerini belirleyerek ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme kaydedebilecek. ÖSYM'nin duyurusuna göre tercih dönemi 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek.

Tercih yapacak adayların yalnızca program isimlerini değil, kontenjanları, özel koşulları ve yerleştirme esaslarını da dikkate alması gerekiyor. ÖSYM, yerleştirme sürecinde 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer alan kuralların uygulanacağını bildirdi. Bu nedenle adayların tercih listesini oluşturmadan önce kılavuzdaki program ve koşulları ayrıntılı biçimde incelemesi önem taşıyor.

2026 ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) TERCİH KILAVUZU (24 EYLÜL 2026)

ÖZYES (BESYO) TERCİH EKRANI

ÖZYES tercih ekranına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-ÖZYES tercih alanından işlemlerini tamamlayabiliyor. Tercih süresi sona ermeden önce kayıtlı tercihlerin kontrol edilmesi ve işlemlerin sistem üzerinden kesinleştirilmesi gerekiyor.

ÖZYES tercihlerinde yerleştirme işlemleri, sınav sonuçları ile ilgili programların kontenjan ve koşulları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunda adayların seçebileceği programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor.

ÖZYES (BESYO) TERCİH EKRANI İÖİN TIKLAYINIZ

Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
ABD akaryakıt piyasasını karıştıracak hamleye hazırlanıyor!
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
Bakan Gürlek duyurdu: Bürolar kurulacak
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
'HER SONUCA HAZIRIZ'
'HER SONUCA HAZIRIZ'
Ermenistan'dan Rusya'ya Türkiye çıkışı!
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hırsızlık şüphesi
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş!
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'le ilgili iddiaları yalanladı
Mehmet Şimşek'le ilgili iddialar yalanladı
Kaydet
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi
Kaydet
Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı
Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.