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Spor

Aşil tendonu mu koptu? Galatasaray, Wilfried Singo'nun sakatlığını açıkladı

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Galatasaray, "aşil tendonu koptuğu" haberleri çıkan Wilfried Singo'nun merak konusu olan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. 25 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun kronik bir sakatlık olduğu iddiasına da açıklık getirildi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak antrenmanda sakatlık geçiren ve sahalara ne zaman döneceği konusunda net bir bilgi verilmeyen Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında resmi siteden bilgilendirme yaptı.

Fildişi Sahilli futbolcunun aşil tendonunun koptuğu iddiasına "yalan" diyen Galatasaray, oyuncu hakkındaki "kronik sakat" haberlerine de tepki gösterdi.

Wilfried Singo, bu sezon 2 maçta 41 dakika süre alabildi.
Başlık ResmiWilfried Singo, bu sezon 2 maçta 41 dakika süre alabildi.

"SAKATLIĞI SAĞ ÜST ADALE GRUBUNDA"

Galatasaray'dan yapılan Wilfried Singo açıklaması şöyle:
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo’nun sakatlığı yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamiс 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray’a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır.

Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."

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