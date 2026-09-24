Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
CANLI Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 99 X hesabına erişim engeli

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Sulh Hakimliğince, kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

Kaydet
|

Diyarbakır’da cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha oldu.

99 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Yargıtay’da kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM

'Şeytantepe' belgeseline soruşturma! Narin Güran soruşturmasına dair içerikler mercek altında

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu. Kız çocuğunun cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Narin Güran
Başlık ResmiNarin Güran

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİTİ

Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, "Çocuğun ölümü 21 Ağustos'ta meydana gelmiştir. Çocuğun ölümünün 'Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir." tespitine yer verilmişti.


Nevzat Bahtiyar
Başlık ResmiNevzat Bahtiyar

AMCANIN ARACINDA DNA

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin raporunda da otopsi esnasında Narin Güran'ın vücudundan alınan yaklaşık 91 sürüntü örneğinin ve üzerinden çıkan kıyafet ve çantanın ayrıca cansız bedeninin üzerinde bulunan 3 kaya parçası ile ağaç parçalarının incelendiği, örneklerin DNA analiz çalışmalarına cevap vermediği belirtilmişti.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 99 X hesabına erişim engeli
Başlık ResmiNarin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 99 X hesabına erişim engeli

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS

Amca Salim Güran'ın kullandığı araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda, söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğu tespit edilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Narin Güran davasında karar! Nevzat Bahtiyar
GÜNDEM

Narin Güran davasında karar! Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay Bahtiyar hakkındaki kararı bozmuş, Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanıkİlk Karar / Suçlamaİlk CezaYargıtay Bozma Sonrası SuçlamaNihai Ceza
Yüksel Güranİştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmeAğırlaştırılmış müebbet-Ağırlaştırılmış müebbet
Enes Güranİştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmeAğırlaştırılmış müebbet-Ağırlaştırılmış müebbet
Salim Güranİştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmeAğırlaştırılmış müebbet-Ağırlaştırılmış müebbet
Nevzat BahtiyarSuç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme4 yıl 6 ay hapisNitelikli kasten öldürmeye yardım17 yıl hapis
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
ABD akaryakıt piyasasını karıştıracak hamleye hazırlanıyor!
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
Bakan Gürlek duyurdu: Bürolar kurulacak
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
'HER SONUCA HAZIRIZ'
'HER SONUCA HAZIRIZ'
Ermenistan'dan Rusya'ya Türkiye çıkışı!
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hırsızlık şüphesi
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
'ONSUZ DAHA İYİ OLABİLİR'
ABD'den Netanyahu'ya soğuk duş!
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
'TÜRKİYE YENİ PLAN PEŞİNDE'
Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne, kızı ve karnındaki bebeği aynı kazada can verdi
Kaydet
Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı
Deprem anında can havliyle dışarı fırladı! Terliğini bırakıp çorabıyla böyle kaçtı
Kaydet
İzmir'de aranan şahıslara şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de aranan şahıslara şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.