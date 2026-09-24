Narin Güran soruşturmasında Diyarbakır Sulh Hakimliğince, kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

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Diyarbakır’da cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha oldu.

99 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Diyarbakır Sulh Hakimliğince, Yargıtay’da kesinleşmiş yargı kararına rağmen kamu kurumları aleyhine dezenformasyon yapan 99 X hesabına erişim engeli getirildi.

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu. Kız çocuğunun cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Narin Güran

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİTİ

Narin'in cansız bedeni üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sonrasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler neticesinde Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, "Çocuğun ölümü 21 Ağustos'ta meydana gelmiştir. Çocuğun ölümünün 'Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir." tespitine yer verilmişti.





Nevzat Bahtiyar

AMCANIN ARACINDA DNA

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin raporunda da otopsi esnasında Narin Güran'ın vücudundan alınan yaklaşık 91 sürüntü örneğinin ve üzerinden çıkan kıyafet ve çantanın ayrıca cansız bedeninin üzerinde bulunan 3 kaya parçası ile ağaç parçalarının incelendiği, örneklerin DNA analiz çalışmalarına cevap vermediği belirtilmişti.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! 99 X hesabına erişim engeli

NEVZAT BAHTİYAR'A 17 YIL HAPİS

Amca Salim Güran'ın kullandığı araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelemesi sonucu düzenlenen raporda, söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğu tespit edilmişti.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay Bahtiyar hakkındaki kararı bozmuş, Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanık İlk Karar / Suçlama İlk Ceza Yargıtay Bozma Sonrası Suçlama Nihai Ceza Yüksel Güran İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme Ağırlaştırılmış müebbet - Ağırlaştırılmış müebbet Enes Güran İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme Ağırlaştırılmış müebbet - Ağırlaştırılmış müebbet Salim Güran İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme Ağırlaştırılmış müebbet - Ağırlaştırılmış müebbet Nevzat Bahtiyar Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 4 yıl 6 ay hapis Nitelikli kasten öldürmeye yardım 17 yıl hapis

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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