Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davada itirafçı Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. 6 Nisan’da görülen duruşmada Bahtiyar "Delilleri ben yok etmedim, yok etseydim burada olmazdım. Sessiz kalmasaydım beni de oğlumu da öldüreceklerdi” diyerek kendimi savunmuştu. Cumhuriyet savcısı, Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Diyarbakır’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni derede çuval içinde bulunda 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davanın yeni duruşması bugün görülecek. Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, bugün yeniden yargılanacak.

Narin Güran davasında yeni duruşma bugün! Gözler ara kararda, itirafçı Nevzat yeniden hakim karşısına çıkacak

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Nisan’da görülen son duruşmada neler olmuştu?

Narin Güran’ın cinayetine ilişkin davanın son duruşmasında Narin’in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden tutuklu Nevzat Bahtiyar, olay günü sabahı 06.30 sıralarında elektrik onarımı işi için Çarıklı beldesine gittiğini söylemişti.

“CESEDİ GÖTÜRECEKSİN DEDİ”

Öğleden sonra eve geldiğini ifade eden Bahtiyar, savunmasında şunları anlatmıştı:

Eşim suyumuzun akmadığını söyledi ama saati hatırlamıyorum. Salim Güran'ı (amca) aradım su akmadığı için. Başka bir şey konuşmadık. Salim Güran beni çağırdı. Arif Güran'ın evine gittik. Narin'in cesedi sol tarafta bir odadaydı. Hangi odada olduğunu hatırlamıyorum. 'Cesedi götüreceksin' dedi. 'Götürmem' dedim. Silah çekerek beni ve oğlumu tehdit etti. 'Önce oğlunu sonra seni öldürürüm' dedi. Mecbur kaldım cesedi götürmeye. Battaniyenin içerisine koyduk. Kapıya kadar benimle beraber geldi. Ondan sonra ben götürdüm. Benimle gelmedi. Bizim evin ahırına götürdüm. Daha sonra cesedi bir torbaya koydum, dereye götürdüm.

MAHKEMEDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Bahtiyar’ın “Olayı biliyordum, korktuğum için söyleyemiyordum. Pişmanım. Cesedi oradan çıkarmayı düşünüyordum ama jandarma ve kamera vardı diye yapamadım” sözleri sonrasında Narin’in babası Arif Güran, Bahtiyar'a tepki göstermişti.

Bahtiyar, savunmasında daha önce söylediği “Bana, 'Beni ve annesini birlikte gördü, ben de onu öldürdüm. Cesedi sen götüreceksin.' dedi. Tehdit edince mecbur kaldım” ifadelerini tekrarlamıştı.

“HEPSİ DE ÇELİŞKİLİ İFADELER”

Arif Güran ise ifadesinde şunları söylemişti:

Bu adam 6 kez ifade verdi, hepsi de çelişkili ifadeler. Salim, Yüksel ve Enes daraltılmış baz ile cezalandırıldı. Benim kızım katledildi. Bu adam hassas değil ki olayı öyle anlatsın. Mahkeme kararını tanımıyorum. O kadar jandarmanın içinde 'Senin kızını Salim öldürdü, ben de buraya gömdüm' deseydin kim sana ne yapardı? Polis ile beraber tekrar keşif yapılmasını istiyorum. Kızımın ölümünden kimin parmağı varsa devlet o parmağı kessin. Bunun içinde Salim, Yüksel ve Enes, kimin parmağı varsa net bir şekilde bunu istiyorum” demişti.

MÜTALAA SUNULMUŞTU

Cumhuriyet savcısı esas hakkında sunduğu mütalaasında, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirmişti. Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 16 Nisan'a ertelenmişti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

NEVZAT KARARI BOZULMUŞTU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından dosya, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, mahkeme Bahtiyar'ın tutukluluğuna ilişkin değerlendirmede bulunarak tensip zaptı hazırlamıştı.

Tensip zaptında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutuklulukta geçirdiği süre, iddianamede işlediği iddia edilen suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eyleminin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

