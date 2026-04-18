Özel hastanede cüzdanınızı değil, haklarınızı koruyun!

Ülkemizde nüfusun %99’u Sosyal Güvenlik Kurumunun genel sağlık sigortasının şemsiyesi altında. 4/a, 4b ve 4c kapsamında bulunan sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları dâhil hiçbir ayrım olmaksızın kamu ve özel hastanelerden faydalanabilmektedir.

Bu büyük bir avantaj. Ancak pek çoğumuz özel hastaneye gittiğimizde kendimizi savunmasız hissediyoruz. "Acaba fazla mı ödedim?" sorusu kafamızı kurcalıyor. İşte sağlığınızı ve bütçenizi koruyacak gerçek rehber.

SINIRSIZ ÜCRET ALMAK YOK!

Özel hastaneler diledikleri rakamı talep edemezler. SGK, vatandaşı korumak için bir "üst sınır" koymuştur. Bu sınırın aşılmaması gerektiğinin bilinmesi gerekir.

Kural Net: Özel hastaneler, SGK’nın belirlediği hizmet bedelinin en fazla 2 katını (%200) isteyebilir.

Onay Şart: Hastane, işlem öncesinde sizden "İlave Ücret Onay Formu" almalıdır.

Görünürlük: Hangi hizmetten ne kadar fark alınacağı hastane tabelalarında yazmak zorundadır.

Hoca Farkı: Üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri için ödeyeceğiniz rakam asgari ücretin iki katını asla geçemez.

SIFIR ÜCRETLİ HİZMETLER

Bazı durumlar ve hastalıklar vardır ki, özel hastane olsa dahi cebinizden tek kuruş çıkmamalıdır. Yasalar bu konuda tavizsizdir.

Acil Durumlar: Hayati tehlikeyle acile girdiğinizde "para" konuşulamaz. 24 saatlik stabilizasyon süreci tamamen ücretsizdir.

Yoğun Bakım ve Yanık: Hayat mücadelesi verilen bu birimlerde ilave ücret yasaktır.

Kanser Tedavisi: Kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop tedavileri bedelsizdir.

Yeni Doğan: Bebeklerin hayata gözlerini açtığı ilk andaki sağlık hizmetleri koruma altındadır.

Organ Nakli: Organ, doku ve kök hücre nakillerinde ek ücret talep edilemez.

Diyaliz ve Kalp Cerrahisi: Hemodiyaliz ve kardiyovasküler cerrahi işlemleri (istisnalar hariç) ücretsizdir.

ONLARDAN ÜCRET ALINAMAZ

Vatanı için bedel ödeyenlere devlet "sağlıkta tam koruma" sağlar. Aşağıdaki kişiler özel hastanelerde ilave ücret ödemezler:

Şehit yakınları ve gaziler.

İstiklal Madalyası sahipleri.

Harp malulleri.

Şeref aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri.

ACİL SERVİS TUZAĞINA DİKKAT!

"Acilden girdim, neden para ödedim?" demeyin. İşte dikkat etmeniz gereken kritik nokta:

24 Saat Kuralı: Acil girişimsel işlemler ve 24 saatlik gözlem süreci ücretsizdir.

Stabilizasyon: Durumunuz düzeldikten sonra hastane size "Acil hâl bitti" formu imzalatmak zorundadır.

Haksız Giriş: Eğer durumunuz acil değilse ama sadece sıra beklememek için acilden giriş yaptıysanız, hastane ücret talep edebilir.

HAKKINIZI NASIL ARAYACAKSINIZ? (3 ADIMDA TAKİP)

Paranızı sokakta bulmadınız. Şüphe duyduğunuzda şu yolu izleyin:

ADIM 1: Hastaneden mutlaka ayrıntılı fatura ve hizmet dökümü isteyin. Bu sizin en doğal hakkınızdır.

ADIM 2: SGK'nın internet sitesindeki "Hastaneni Seç Doktoruna Ulaş" uygulamasını kullanın. Oradan ne kadar ödemeniz gerektiğini kontrol edin.

ADIM 3: Eğer fazladan ücret alındığından eminseniz; hiç çekinmeden ALO 170 hattını arayın veya doğrudan SGK'ya şikâyet dilekçesi verin.

HASILI KELAM: Sağlık en kutsal haktır ve bu hakkın istismarına izin verilmemelidir. Bilinçli bir hasta olmak, sadece sağlığınızı değil, emeğinizi de korur.

Unutmayın; imzaladığınız her kâğıdı okuyun, ödediğiniz her kuruşun faturasını isteyin. Devlet hakkınızı yasayla koruyor, siz de bilginizle koruyun!

"Sağlık, sağlıklı insanların başındaki bir taçtır; onu sadece hastalar görebilir." Arap atasözü

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...