Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti kararı geldi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki karar bozularak şahsın 'öldürmeye yardım' suçundan yargılanmasına hükmedildi. Narin'in amcası, annesi ve ağabeyine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise onandı.

Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti kararı! Nevzat Bahtiyar 'öldürmeye yardım' suçundan yargılanacak

AİLE ÜYELERİNE MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilirken anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Narin'in cansız bedenini dereye götüren Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Nevzat Bahtiyar

BAHTİYAR'IN CEZASI AZ BULUNMUŞTU

Bahtiyar'a verilen ceza az bulunmuş, tepkilere neden olmuştu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının sanık aleyhine bozulması talebiyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuştu.

Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti kararı! Nevzat Bahtiyar 'öldürmeye yardım' suçundan yargılanacak

Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkındaki ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen karar bozularak, "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası