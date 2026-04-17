Van’ın Tuşba ilçesinde yer alan Toprakkale Seyir Terası civarında, hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen U.K. isimli şahıs sarp kayalıklardan atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edilirken, sarp ve engebeli arazideki yaralıya ulaşan UMKE ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsı sedyeyle güvenli bölgeye taşıdı. Kayalıklardan düşmesi sonucu hafif yaralanan ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen firari şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

