Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı açıklamaları sonrası piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları değerlendirdi. Haftaya abluka korkusuyla başlayan piyasaların hafta sonuna doğru yapay bir iyimserliğe sürüklendiğini belirten Memiş, yatırımcıyı yeniden manipülasyonlara karşı uyardı.

Hafta başında petrol fiyatlarının 108 dolar seviyesine kadar çıkarılarak korku pompalandığını, ardından 4 gün içinde 90 dolara çekildiğini hatırlatan Memiş, şu ifadeleri kullandı: "Pazartesi yüzde 8 yükselen petrol, bugün yüzde 9 değer kaybetti. Ne kadar büyük bir soygun olduğunu, ne kadar büyük bir manipülasyon olduğunu tekrar yakından takip etmeye devam ediyorsunuz"

"BUNLAR TEPKİ HAREKETİ" Memiş altın ve gümüş tarafında ise daha pozitif bir görünüm dikkat çekti. Ons altın 4.875 dolar seviyesine yükseldi. Gümüşün ise altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediği ifade edildi. Döviz tarafında da hareketlilik sürdü. Euro/TL kuru 53 liranın üzerine çıkarken, euro/dolar paritesi 1.128 seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 2,5 primle 14.500 puanın üzerine çıktı.

Ancak Memiş’e göre bu yükselişler kalıcı bir iyimserlikten ziyade “tepki hareketi”. Kesin bir anlaşma haberi gelmeden piyasalarda kalıcı bir yön oluşmasının zor olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların rehavete kapılmaması gerektiğini şu sözlerle vurguladı: "Kalıcı bir anlaşma haberi gelirse bu sefer yine diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi ons altın tarafında 5.200 dolar seviyesi ama kademeli olarak 5100- 5200 dolar seviyesi. Yine Borsa İstanbul'da kalıcı bir ateşkes haberinin gelmesiyle birlikte 16.000 puan seviyesini yine hedef konumunda alacak bir fiyatlama var karşımızda. Burada da yine yılın ikinci yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.

ALTINDA 5 HANE HEDEFİ HALA MASADA Şimdi bu fiyatlamalar tabii ve doğaldır. Tepki yükselişidir. Bu fiyat akışları tamamen bir anlaşma haberi gelmeden rüzgarı tekrar tersine çevirebilir nitelikte olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Yine biz yani yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasına inandığımız için ve bu yılki stratejimiz bu yönde olduğu için bu ara dalgalanmalara hiç takılmıyoruz. O yüzden biz ana hikaye ve ana trende odaklandığımız için mesela ons altın tarafında 5880- 6.000 dolar seviyesi. Gram altın tarafında işte anlaşma haberi gelirse önce 7.000 -7.500 lira aralıklı. Temmuz aylarında yaz aylarında 8.000 lira seviyesinin üzeri ve yıl sonunda 5 haneli rakamlar tekrar beklemeye devam ediyoruz.

YENİDEN 'MANİPÜLASYON' VURGUSU Savaşta anlaşmanın çıktığı senaryoyu da değerlendiren Memiş şöyle konuştu: "İkinci görüşmeden anlaşma haberi çıkmaz. Üçüncü bir görüşme olur falan vesaire. Ama sonuç itibariyle piyasalardaki bu sert dalgalanmalar devam edecektir. Peki bir anlaşma haberi geldiği zaman artık piyasalar coşacak, uçacak falan modunda bir süreç olacak mı? Bence hayır. Yine farklı bir hikayeyle karşımıza gelecekler. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. 2025 yılının Kasım ayından itibaren açıklamış olduğum her cümle geçerlini korumakta. O yüzden 2026 yılında güçlü bir psikoloji, finansal okuryazarlık çok lazım olacak.

Bu yıl bütün yatırımcılara kısa vadede altın aldım düştü, değer kaybetti. Bu söylemler finansal okuryazarlığı bizi işaret etmiyor. Yani aldım hiç düşmeyecek veya sattım hiç yükselmeyecek. Bunlar normal finansal okuryazarlık değil. Kenarda tuttuğunuz bir varlık. Bugün mesela 7.000 TL değil de 8.000 TL olduğunu düşünelim. Sevinecek misin? Seviniyorsan hata yapıyorsun. 10.000 TL olduğu sevinecek misin? Hata yapıyorsun. O yüzden bu düşüşler, yükselişler yıl sonuna kadar devam edecek. Buradaki belirsizlikler devam ettikçe piyasalardaki manipülasyon fiyatlamasını bilerek ve isteyerek devam ettirdikleri için ana hikayede yine enflasyonu patlatacaklar.

O yüzden bugün gelen haber akışlarında savaş bitti. Artık hiçbir zaman fiyatlar geri gelmeyecek. Şöyle olacak, böyle olacak diye iddialı piyasalara bakmamak lazım. Yine temkinli duruşumuzu bence korumamız gerektiğini tekrar ifade etmek isterim"

Konuşmasına yıl sonunu işaret eden uzman isim sözlerine şöyle son verdi: "İstanbul 100 endeksinde hedef 16.000 puan seviyesi. Kalıcı bir anlaşma gelirse Euro dolar paritesinde hedef 1.2121 seviyesi. Kalıcı bir anlaşma haberi gelirse ons altın tarafında hedef 5.200 dolar seviyesi. Kalıcı bir anlaşma gelirse gram altın tarafında hedef 7.500 lira seviyesi. Ama tam tersini düşünün. Tam tersini algılayalım. Bir anlaşma haberi gelmezse tekrar Borsa İstanbul üzerindekisinde düşüşler, euro dolar paritesinde düşüşler, altın tarafında düşüşler, gümüş tarafında düşüşler kaçınılmaz olacaktır. Ama yıl sonuna kadar yine altın vuruşu beklemeye devam ediyoruz. O altın vuruşu yıl sonuna kadar mutlaka yapacaklar. Biz de piyasaları yakından takip etmeye devam ediyoruz"

