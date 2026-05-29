CHP Genel Merkezi, Özgür Özel'in mitinginin iptal edilmesi için resmi başvuruda bulundu. Kılıçdaroğlu yönetimi Ankara Valiliği'ne resmi başvuruda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki genel başkanlık ve yönetim tartışmaları, Ankara'da düzenlenmesi planlanan mitinge de sıçradı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in kulis bilgilerine göre, CHP Genel Merkezi, Özgür Özel ve ekibinin hafta sonu yapmayı planladığı mitingi "korsan" ilan ederek engellemek için resmi adımları attı.

GENEL MERKEZDEN VALİLİK VE EMNİYETE RESMİ BAŞVURU

CHP Genel Merkezi yönetimi, Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting düzenleme girişimini kesin bir dille reddetti. Genel merkezin izni olmadan organize edilen bu buluşmanın parti tüzüğüne ve hiyerarşisine aykırı olduğunu belirten yönetim, Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda, bu mitingin "korsan" nitelik taşıdığı vurgulanarak organizasyona izin verilmemesi talep edildi.

Atik'in konuyla ilgili aktardığı bilgiler şöyle:

"Genel Merkez, "Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler, buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz" deyip resmi başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresinin genel merkez.

Ankara Emniyeti izin vermeyecektir, bu başvuru üzerine. Çünkü Özel ve ekibi hala CHP Genel Başkanı gibi davranmaya devam ediyor. CHP'nin hesaplarını, Ankara İl'in hesaplarını, sosyal medya hesaplarını kullanıyorlar. Bunlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez Yönetimi'nin izin veremeyeceği şeyler. Daha önce de bu programda konuştuk. Bir partide bir tane genel merkez olur. O da genel merkez ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

Özgür Özel 'in yapacağı bu miting hukuki olarak korsan miting. Emniyet buna izin vermeyecektir. Genel merkez şunu söylüyor, Kemal Kılıçdaroğlu şunu diyor: Patron benim.. Biz ne dersek o olur. CHP'nin adını, CHP'nin logosunu kullanarak böyle korsan bir şey, korsan bir gösteri yapamazsınız.

Buna engel olun diye de Ankara Valiliğine başvurdular. Ve şimdi bu mitinge katılanlar da genel merkezin onay olmadığı için parti suçu işlemiş sayılacaklar.

İZMİR MİTİNGİ İHRAÇ GETİRDİ!

Bak İzmir'de miting yapıldı. Büyük ihtimalle değil artık kesin söylüyorum. İzmir İl Başkanı ve o mitingi organize eden CHP'li yerel yöneticiler, il yöneticileri ihraç edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Çünkü genel merkezin onay vermediği bir mitingde CHP'nin teşkilatlarını kullandıkları için. Benzer şey Ankara'da da olur.

Ayrıntılar geliyor...

