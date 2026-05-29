Etig Analytic’in Mayıs 2026 araştırması, seçmenin siyasetten en büyük beklentisinin şeffaflık ve hesap verebilirlik olduğunu ortaya koydu. CHP kongrelerine dair iddialar karşısında katılımcıların %59’u yargının devreye girmesini isterken, CHP tabanının %65,4’ü parti içi etik dışı durumlara karşı oldukça sert bir tepki gösteriyor. Siyasi tabloda AK Parti %34,7 ile liderliğini sürdürürken, Erdoğan’ın liderliğine duyulan güven %60,6 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Araştırma şirketi Etig Analytic tarafından hazırlanan Mayıs 2026 kamuoyu araştırması, seçmenlerin siyasetten beklentilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarının ön plana çıktığını gösteriyor.

12-23 Mayıs 2026 siyasi gündem araştırmasının sonuçları, hem partiler arası yarışta hem de parti içi etik beklentilerde çarpıcı veriler sunuyor.

SİYASİ TABLODA LİDERLİK VE GÜVEN VURGUSU

Siyasi tercihlerin dağılımında AK Parti %34,7 ile birinci sıradaki yerini korurken, CHP %30,2 ile takibini sürdürüyor. Bölgesel çatışmaların ve savaşların yaşandığı mevcut konjonktürde, katılımcıların %60,6'sı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin Cumhurbaşkanı olmasının güven verdiği görüşünde birleşiyor. Temmuz ayında %50,9 olan bu güven oranının, Mayıs 2026’da en yüksek seviyesine ulaşması dikkat çekiyor.

CHP KONGRELERİNE YARGI DENETİMİ TALEBİ

Siyasi etik tartışmalarında ise CHP kongrelerinin para karşılığı kazanıldığı iddiaları geniş yankı bulmuş durumda. Katılımcıların %59,0'ı, "Siyasi partilerin para ile dizayn edilmesi kabul edilemez, yargı gereğini yapmalı" diyerek konunun hukuk zemininde çözülmesi gerektiğini savunuyor. Bu iddiaları partinin sadece bir iç meselesi olarak görenlerin oranı ise %33,5 seviyesinde kalıyor.

SEÇMENDEN "ETİK TEMSİL" MUHTIRASI

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de CHP tabanının kendi partisine yönelik beklentisi oldu. Belediye başkanlarının ahlak dışı ilişkilerle anılmasına rağmen ihraç edilmemesi durumu, CHP seçmeninin %65,4'ünü "oldukça rahatsız" ediyor. Bu tablo, seçmen nezdinde meselenin sadece bir dış algıdan ibaret olmadığını, parti tabanında etik temsil ve kurumsal hesap verebilirlik talebinin en üst düzeye ulaştığını gösteriyor.

