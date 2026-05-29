Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, ABD-İran anlaşması sağlanması halinde İran’a ait zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Kazakistan’da depolanabileceğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Grossi, olası bir anlaşma sağlanması halinde İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının Kazakistan’da depolanabileceğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Grossi, Washington’un uzun süredir İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bertaraf edilmesi gerektiğini savunduğunu hatırlatarak, bu materyallerin güvenli şekilde başka bir ülkede muhafaza edilebileceğini belirtti.

Grossi, Kazakistan’ın bu süreçte potansiyel bir depo merkezi olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, “Bunun güvenli şekilde depolanabileceği bir yerimiz var” dedi.

UAEA Başkanı, söz konusu önerinin Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yapılan bir görüşmede gündeme geldiğini ve Astana yönetiminin böyle bir rol üstlenmeye hazır olduğunu aktardı.

KAZAKİSTAN'DA NÜKLEER TESİS DETAYI

Kazakistan’ın, UAEA denetiminde düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum bankasına ev sahipliği yaptığı ve bu tesisin 2017 yılında uluslararası iş birliğiyle faaliyete geçtiği biliniyor. Söz konusu yapının nükleer yakıt arz güvenliği ve nükleer yayılmanın önlenmesi amacıyla kurulduğu belirtiliyor.

İran’ın nükleer stoklarına ilişkin nihai kararın, ABD ile yapılacak olası mutabakat ve ilerleyen müzakere süreciyle şekilleneceği ifade ediliyor.

