İran, ABD ile devam eden müzakerelerde Washington'un hassasiyetle üzerinde durduğu 'zenginleştirilmiş uranyum' meselesini anlaşmanın önünde bir engel olarak görüyor. Konuya ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ayrıntılara girmeye çalışırsak bir sonuca ulaşamayız" ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran basınına yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu ABD'ye teslim etmesi yönündeki herhangi bir talebin "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Bekayi, "Zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin ayrıntılara girmeye çalışırsak bir sonuca ulaşamayız" dedi.

Bekayi ayrıca, savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları için ABD ile koordineli olarak İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Katar heyetinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi. İranlı sözcü, İslamabad yönetiminin de müzakerelerdeki ana arabulucu olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi’nin, ABD ile yürütülen müzakere sürecine destek sağlamak amacıyla başkent Tahran’da bulunduğu biliniyor.

KATAR'DAN HEYET TAHRAN'DA

Bekayi, “Katar’dan gelen heyet, bugün Bakan beyle (Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi) görüştü. Bugünlerde bölgeden ve bölge dışından birçok ülke savaşı sona erdirmeye ve tırmanan gerginliği önlemeye yardımcı olmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu çabaları değerli bulduklarını belirten Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde "resmi arabuluculuk rolünün Pakistan'da olduğunu" vurguladı.

