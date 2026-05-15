İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, 'Şahname' ruhuna atıf yaparak halka birlik ve direniş çağrısında bulunurken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den nükleer programa dair yeni bir teklif geldi.

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ülkenin içinden geçtiği savaş atmosferinde yayımladığı mesajda “Şahname ruhu” vurgusu yaparak halka birlik ve direniş çağrısında bulundu.

Hamaney’in ABD ve Batı karşıtı mesajlarının ardından gözler İran’ın nükleer programına çevrilirken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den dikkat çeken bir uranyum çıkışı geldi.

Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirme konusunun ertelenmesini ABD tarafına önerdiklerini duyurdu.

MÜCTEBA HAMANEY NE DEDİ?

Hameney İran halkının tarih boyunca karşılaştığı saldırılara karşı ilişkin şunları söyledi:

"Sevgili İran milleti, geçmişte yaşanan savaşlarda olduğu gibi bugün de İran halkı birlik içinde direniş gösteriyor. Ferdusi’nin Şahname’de anlattığı kahramanlık ruhu, İran halkının hayatında yeniden hayat buldu. İran’ın tüm etnik grupları ve kesimleri, kimliklerini ve bağımsızlıklarını korumak için saldırgan güçlere karşı omuz omuza mücadele ediyor. Dünya şeytanlarının saldırılarına karşı verilen bu direniş, İran halkını Amerikan kültürü, dili ve hayat tarzının etkisine karşı daha güçlü ve daha kararlı hale getirdi."

İran'dan ABD'ye yeni uranyum teklifi

DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: "DİPLOMASİ KAZANACAK AMA SABOTAJCILAR VAR"

Hamaney'in mesajının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile yürütülen diyalog sürecinde Amerikan tarafının tutarsızlığına dikkat çeken Arakçi, diplomatik çözümün hala masada olduğunu ancak ciddi engellerle karşılaşıldığını aktardı:

"Amerikalılara kesinlikle güvenemeyiz. Bu nedenle herhangi bir anlaşma öncesinde her şeyin belirlenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekir. Washington'ı tekrar savaşa sürüklemek isteyenler var ve umarım akıl galip gelir ve bir çözüme ulaşmak için diplomasi yürütürüz."

URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE "ERTELEME" ÖNERİSİ

Arakçi, nükleer programın en hassas noktası olan zenginleştirme faaliyetleri hakkında teknik ve diplomatik zorluklara değindi:

"Zenginleştirme konumuz karmaşık ve sonuç almak için Amerikan tarafına bu konunun ertelenmesini önerdik. Ancak Amerikalıların ciddiyeti konusunda şüpheliyiz. Biz her zaman adil ve hakkaniyetli bir anlaşmadan yanayız."

BÖLGE ÜLKELERİNE "ABD ÜSSÜ" UYARISI

İran'ın bölgesel operasyonları ve komşularıyla olan ilişkilerine de değinen Arakçi, hedeflerinin yerel aktörler olmadığını ancak yabancı askeri varlığın risk teşkil ettiğini vurguladı. "Bölge ülkeleriyle sorunumuz yok, onlar hedefimiz değillerdi" diyen Arakçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD üsleri bu ülkelerde bulunmaktadır. Umarım zirve toplantısında ortak bir anlayışa varılır. Yüzyıllardır birlikte yaşıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle bu durumu anlamalıdır. Akıl yoluna dönerlerse İran'ı dost olarak görebilirler.

"ABD'DEN MESAJ ALDIK"

Amerika’nın İran’ın teklifini reddettiği yönündeki iddialar birkaç gün öncesine ait. O dönemde Donald Trump sosyal medya üzerinden teklifimizi kabul edilemez bulduğunu yazdı. Ancak daha sonra Amerikalı yetkililerden görüşmelere devam etmek ve temasları sürdürmek istediklerine dair yeni mesajlar aldık.

"KARŞI TARAFA BAĞLI"

Amerikalılar bir yandan İran’ın nükleer kapasitesini tamamen yok ettiklerini söylüyor, diğer yandan yeniden nükleer tesislere saldırı ihtimalinden söz ediyor. Bu çelişkili açıklamalar, Washington yönetiminin savaşın hedefleri konusunda ciddi bir kafa karışıklığı yaşadığını gösteriyor.

Birçok ülke artık ABD’nin bu savaşın sonuna dair net bir planı olmadığını düşünüyor. Her gün farklı hedefler açıklıyorlar ve ne istediklerini kendileri de tam olarak bilmiyor.

Biz hem savaşa hem de müzakereye hazırız. Gerekirse mücadele ederiz, gerekirse diplomasi masasına otururuz. Hangi yolun seçileceği karşı tarafın atacağı adıma bağlı."

