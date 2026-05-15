Belediye Başkanı Güneş'e kıyafeti üzerinden hakaret etmişti! Cezası belli oldu
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in kılık kıyafeti üzerinden hakaretlerde bulunan şahsa, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Paylaşımın İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, şahıs kısa sürede tutuklanmıştı. Bir süre sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
BERAATİNİ İSTEDİ
Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.E.K, Erzurum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Güneş'in avukatları Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Halide Akay ve Kübra Yıldırım da hazır bulundu.
Sanık M.E.K, savunmasında beraatini talep etti.
TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI
Hakim, tutuksuz sanığın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, takdiri indirim uygulanarak cezanın 7 ay 15 güne düşürülmesine hükmetti.
Sanık hakkında daha önce verilmiş 2 hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildi.
BELEDİYE BAŞKANINA HAKARET ETMEDİĞİNİ SAVUNDULAR
Duruşmanın ardından Güneş'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaretin, yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.
Hakaretin, dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen kadınlara yönelik olduğunu kaydeden Gücüyener, "Kendisi yükseköğrenim mezunu. Öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan. Görevini her zaman için inancına göre giyinerek yapan bir insan." dedi.
Güneş'in giyiminden dolayı hiçbir hakareti hak etmediğini dile getiren Gücüyener, şunları kaydetti:
"Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme, sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Karara itiraz edeceğiz."