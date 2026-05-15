Kolombiya’da bir çiftin havalimanındaki polis kontrolünden geçtiği sırada iç çamaşırlarında üç yavru maymun gizlediği tespit edildi. Hayvanlardan birinin yolculuk sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybettiği bildirilirken, sağ kalan iki yavru maymun Cornare Yaban Hayatı Bakım ve Değerlendirme Merkezi’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kolombiya’nın Cartagena kentindeki Rafael Nunez Uluslararası Havalimanı’nda yapılan rutin kontroller sırasında, 26 yaşındaki bir erkek ile 27 yaşındaki bir kadının vücutlarına bantlanmış üç yavru maymun taşıdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, hayvanları yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

Yurt dışına kaçıracaklardı, polis kontrolünde ortaya çıktı! 3 yavruyu iç çamaşırlarına saklamışlar

NEFESSİZ KALARAK ÖLMÜŞ

Polis ekipleri, çiftin üzerinde iki beyaz yüzlü kapuçin maymunu ile bir kızıl uluyan maymun buldu. Yetkililer, çiftin yavru maymunları iç çamaşırlarının içine sakladığını açıkladı.

Maymunlardan birinin havasız kalarak boğulduğu tespit edilirken, sağ kurtarılan iki yavrunun ise susuzluk ve yetersiz beslenme belirtileri gösterdiği bildirildi. Hayvanlar tedavi ve inceleme için Cornare Yaban Hayatı Bakım ve Değerlendirme Merkezi’ne götürüldü.

Yurt dışına kaçıracaklardı, polis kontrolünde ortaya çıktı! 3 yavruyu iç çamaşırlarına saklamışlar

DEĞERİ 1 MİLYON STERLİNDEN FAZLA

Kolombiya Ulusal Polisi’nden Tuğgeneral Gelver Yecid Peña Araque, olayı “insanlık dışı bir hayvan zulmü” olarak nitelendirdi. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde, kurtarılan yavru maymunların korkuyla peluş oyuncaklara sarıldığı görüldü. Yetkililer, kaçırılmak istenen maymunların uluslararası piyasadaki değerinin 1,1 milyon sterlini geçtiğini belirtti.

Gözaltına alınan çift hakkında yaban hayatı kaçakçılığı ve doğal kaynakların yasa dışı kullanımı suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Şüpheliler suçlu bulunmaları halinde 11 yıla kadar hapis ve yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Kolombiya polisi, olayın ardından havaalanlarındaki denetimlerin artırılacağını açıkladı. Koruma altındaki kapuçin ve kızıl uluyan maymun türlerinin yasa dışı ticaretine karşı mücadelenin süreceği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası