Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin 20 yıl boyunca durdurulmasını kabul edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği kritik iki günlük zirveyi tamamlayarak Air Force One uçağıyla Çin’den ayrıldı.

Yolculuk sırasında uçaktaki gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan, Pekin ile varılan mutabakatın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"İran'ın nükleer programı konusunda 20 yıl yeterli bir süre. Ancak onlardan alacağımız garanti seviyesi... Bu gerçekten tam 20 yıl olmalı. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak, bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.

'HENÜZ KARAR VERMEDİM'

'İran füze kapasitesinin %80'ini kaybetti. Çin petrol şirketlerine yönelik yaptırımların kaldırılmasına henüz karar vermedim ancak bu konu gündemimizde. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak, bu asla gerçekleşmeyecek. Çin lideri Xi ile Hürmüz Boğazı ve nükleer silahsızlanma konularında ortak bir anlayışa vardık.

'ÇİN VE RUSYA'YLA GÖRÜŞÜYORUZ'

Aslına bakarsanız bizim Hürmüz'den gelecek petrole ihtiyacımız yok, ABD artık dünyanın en güçlü ve en çok aranan ülkesi konumunda. Biden dönemindeki düşüş yerini bir mucizeye bıraktı. Çin ve Rusya ile nükleer silahsızlanma üzerine görüşüyoruz ve Çin'den bu konuda çok olumlu bir yaklaşım aldık. Bu yıl içinde Xi ile birkaç kez daha bir araya gelebiliriz; nükleersizleşme süreci zor bir konu ama taraflar bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyor.'

'Xİ BANA SORDU'

Tayvan ve Çin ziyareti hakkındaki sorulara ise şöyle cevap verdi:

"Tayvan’a silah satışları konusunu Devlet Başkanı Xi ile çok büyük bir detayla görüştük. Bu konudaki kararımı yakında vereceğim. Ancak şunu söylemeliyim; şu anda ihtiyacımız olan son şey, 9.500 mil uzakta bir savaşa girmektir. Xi bana ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağını sordu, ancak bu soruya cevap vermeyi reddettim.

Zirvede çipler ve yapay zeka da masadaydı. Biz yapay zekada uzun süredir açık ara öndeyiz. Tıp, teknoloji ve askeri alanlardaki devasa ilerlemeleri, bu teknolojinin yarattığı potansiyel riskleri ve standartları belirleme konusunu tartıştık. Onlar da kendi teknolojilerini geliştirmeye çalışıyorlar ama biz çok güçlüyüz.

İran konusunda ise bir askeri zafer kazandık. Donanmalarını, hava kuvvetlerini, savunma sistemlerini ve tüm lider kadrolarını ortadan kaldırdık. Ama New York Times ve CNN gibi kurumlar bunu yazmıyor. Bu yaptıkları hainliğe yakındır. Biz tam bir galibiyet elde ettik.

Ayrıca Xi'nin bizzat yaşadığı yere gittim. Bu pek sık rastlanan bir şey değil, biliyorsunuz. Orada mıydınız? Bilmiyorum ama gerçekten muhteşemdi. İnanılmazdı; insanlar daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiş."

KİM-JONG'UN SAYGILI BİRİ

Kuzey Kore ile ilişkilere değinen Trump, diplomasi trafiğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var. Ülkemize karşı her zaman saygılı oldu. Ben de onun bu saygılı tutumunu sürdürmesini istiyorum."

Tayvan meselesinde Xi Jinping’in bakış açısını aktaran Trump, Pekin’in kırmızı çizgilerini yineledi:

"Tayvan konusunda Xi bir bağımsızlık hareketi görmek istemiyor. Bana, 'Bakın, binlerce yıldır bunu yaşıyoruz, belli bir sürede bunu geri alacağımızı söylediler. Kore Savaşı oldu, birçok şey yaşandı' dedi. Ben ise bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadım. Tayvan'a silah satışları konusundaki kararımı da oldukça kısa bir süre içinde vereceğim."

UKRAYNA’DA "BÜYÜK DARBE" ÇIKIŞI

Ukrayna savaşının çözümüne yönelik Çin ile yapılan temasları değerlendiren Trump, sahadaki son durumu şöyle yorumladı:

"Xi ile Ukrayna konusunu konuştuk. Bu meselenin artık çözülmesini istiyoruz. Aslında dün geceye kadar her şey iyi gidiyordu ama dün gece Ukrayna tarafı büyük bir darbe aldı. Bu durum çok yazık ama bir şekilde çözülecek."

DİKTATÖR MÜ? SORUSUNA CEVAP: O BİR LİDER

Bir muhabirin "Xi Jinping'in bir diktatör olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "O, hükümetin lideri, Çin'in başkanı. Bunun hakkında düşünmüyorum; elinizdeki gerçeklikle uğraşırsınız. Ona saygı duyuyorum. Çok zeki ve ülkesini seviyor. Bir diktatör olup olmadığını anlamayı ise size bırakıyorum." şeklinde cevap verdi.

