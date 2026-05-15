Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüleri paylaşarak, Van de Velde'yi Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile karşılıklı "Erik Dalı" oynamaya davet etti.

14 yıl aradan sonra Türkiye’ye gerçekleştirilen “Belçika Ekonomik Misyonu” kapsamında, Belçika’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Üst Düzey Etkileşim Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Hendrik Van de Velde’nin Ankara havalarıyla özdeşleşen “Erik Dalı” türküsü eşliğinde sergilediği performans kameralara yansıdı.

Belçika Büyükelçisinden Erik Dalı şov! Fransa, karşılıklı düelloya davet etti

Fransa Büyükelçiliği, resmi X sosyal medya platformundan, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı haber görüntülerini alıntılayarak paylaşım yaptı.

FRANSA, BELÇİKA’YI ERİK DALI DÜELLOSUNA DAVET ETTİ

Paylaşımda, "Haberde Belçika'dan Fransa'ya rakip çıktığı ifade ediliyor. O halde önümüzdeki 14 Temmuz Milli bayramımızda Büyükelçi Hendrik Van de Velde'yi, Büyükelçimiz Isabelle Dumont ile karşılıklı Erik Dalı oynamaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 13 Mayıs'ta düzenlenen "Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Üst Düzey Etkileşim Etkinliği"nde Büyükelçi Van de Velde'nin "Ankara havası" oynadığı görüntüler paylaşılmıştı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Temmuz 2025'te düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda "Erik Dalı" şarkısını çalmıştı.

