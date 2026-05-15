Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçında Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan Bodrum temsilcisi avantajlı skorla sahaya çıkarken futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Çorum FK-Bodrum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş karşılaşmasında Çorum FK ile Bodrum FK, 15 Mayıs 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Play-Off hattının en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan mücadelede iki takım da Süper Lig yolunda kritik bir sınava çıkacak. İlk karşılaşmada sahasında Çorum FK’yi 1-0 mağlup eden Bodrum FK, rövanş öncesi skor avantajını elinde bulunduruyor.

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK-Bodrum FK Play-Off rövanş mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda beIN SPORTS 2 kanalında da futbolseverlerle buluşacak.

İlk maçta Bodrum FK’nin aldığı 1-0’lık galibiyet sonrası rövanş mücadelesine ilgi arttı. Özellikle final bileti için oynanacak kritik maç öncesinde iki takım taraftarları yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Turu geçen ekip, Trendyol 1. Lig Play-Off finaline çıkacak. Maç, 24 Mayıs tarihinde Konya’da oynanacak.

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Çorum FK-Bodrum FK mücadelesi şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT Spor’un dijital platformları üzerinden de takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca Tabii uygulaması üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Mobil cihaz, tablet ve bilgisayar üzerinden erişim sağlayan kullanıcılar maçı dijital platform aracılığıyla takip edebilecek.

